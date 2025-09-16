Атлетік Більбао — Арсенал. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 16.09.2025

Football.ua представляє прев'ю матчу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 16 вересня та розпочнеться о 19:45.

У першому турі основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2025/26 Атлетік Більбао прийматиме лондонський Арсенал на Сан-Мамесі. Влітку вони вже зустрічали у рамках спарингу, але зараз це буде перша офіційна зустріч між цими командами, яка обіцяє стати справжнім випробуванням для басків і черговим шансом для лондонців підтвердити свої євроамбіції.



АТЛЕТІК БІЛЬБАО — АРСЕНАЛ ВІВТОРОК, 16 ВЕРЕСНЯ, 19:45 ▪️ ЕСТАДІО САН-МАМЕС, БІЛЬБАО ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДОНАТАС РУМШАС (ЛИТВА) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO Атлетік Більбао повернувся до найпрестижнішого клубного турніру Європи вперше з 2014 року. Команда Ернесто Вальверде здобула четверте місце в Ла Лізі минулого сезону, випередивши Вільярреал за додатковими показниками, і тепер прагне закріпити своє місце серед еліти. Початок нового чемпіонату був вдалим — перемоги над Севільєю, Райо Вальєкано та Бетісом, але перед міжнародною паузою трапився холодний душ — домашня поразка від Алавеса (0:1) після автоголу Беренгера.

Для клубу з Більбао ця Ліга чемпіонів — не лише виклик, а й можливість переписати історію. У попередніх двох спробах баски не змогли вийти з групи, тож нині мотивація максимальна. Втім, серйозною втратою стала травма Ніко Вільямса, який є одним із символів та найбільшої зіркою нинішньої команди Вальверде. Без нього відповідальність за креатив і результативність лягає на Іньякі Вільямса, Ояна Сансета та досвідченого Беренгера.

Арсенал під керівництвом Мікеля Артети вже двічі поспіль виходив у плейоф Ліги чемпіонів: чвертьфінал у 2024-му і півфінал у 2025-му, що стало великам проривом для "канонірів" за дуже багато років. Минулого сезону лондонці серйозно поборолися з майбутнім переможцем турніру ПСЖ і дали зрозуміти, що готові боротися за "вухастий" трофей. У новий євросезон Арсенал входить на фоні трансферів на 250 мільйонів фунтів стерлінгів та з амбіціями виграти одразу два титули — і АПЛ, і ЛЧ.

Якщо не брати до уваги мінімальну поразку від Ліверпуля на Енфілді за дуже рівної гри, початок сезону в Англії вийшов для Арсеналу доволі впевненим і непоганим — 9 очок у чотирьох турах, а останній матч проти Ноттінгем Форест взагалі завершився комфортною перемогою 3:0 переважно завдяки новачкам — дубль Субіменді, гол Йокереса, асист Езе та вражаючі виступи Мадуеке та Москери разом з цим. Водночас кадрові проблеми залишаються: поза грою Сака, Гаверц, Ердегор та Вайт, також під питанням участь Саліби. Попри це, навіть ротаційний склад «канонірів» демонструє силу і глибину. Цікава деталь — у разі перемоги Арсенал стане першим клубом в історії, який виграв шість матчів поспіль у Лізі чемпіонів проти іспанських команд.

За версією букмекерів, сьогодні найбільші шанси на успіх мають підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу в основний час пропонується коефіцієнт 1.87, тоді як потенційний успіх Атлетіка оцінюється показником 4.55. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.50.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

АТЛЕТІК БІЛЬБАО : Сімон — Аресо, Вівіан, Паредес, Юрі — Де Галаррета, Хаурегісар, Сансет — І. Вільямс, Беренгер, Саннаді АРСЕНАЛ: Рая — Тімбер, Москера, Габріел, Льюїс-Скеллі — Субіменді, Меріно, Райс — Мадуеке, Йокерес, Мартінеллі ⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ 📊 ПОТОЧНА ФОРМА