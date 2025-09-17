Ліверпуль — Атлетіко Мадрид. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 17.09.2025



ЛІВЕРПУЛЬ — АТЛЕТІКО МАДРИД

СЕРЕДА, 17 ВЕРЕСНЯ, 22:00 ▪️ ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАУРІЦІО МАРІАНІ (ІТАЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Ліверпуль під керівництвом Арне Слота продовжує епоху Юргена Клоппа з новими рекордами. «Червоні» стали першою командою в історії англійської Прем'єр-ліги, яка виграла перші чотири матчі сезону завдяки голам у останні 10 хвилин. Це говорить про неймовірний характер команди, але й заставляє замислитися про стабільність гри — і не завжди у позитивному ключі.

Володарі титулу з ідеальними 12 очками ведуться в турнірній таблиці, але на континентальній арені вони мають відновити репутацію після болючого вильоту в 1/8 фіналу минулого року від майбутнього тріумфатора, ПСЖ. Натомість дома Ліверпуль — це фортеця: 14 перемог поспіль у єврокубках із 13 матчами із двома і більше забитими м'ячами.

Атлетіко Мадрид підійшов до старту Ліги чемпіонів із серйозними кадровими проблемами у л. Команда Дієго Сімеоне з великими труднощами знаходила свою гру в Ла Лізі, поступившись Еспаньйолу та зігравши внічию з Ельче та Алавесом. Лише в четвертому турі мадридцям вдалося перервати безвиграшну серію, обігравши Вільярреал (2:0).

Однак ця перемога далася вкрай дорогою ціною: у поєдинку травмувалися відразу кілька гравців, що поглибило кризу в обоймі. Атлетіко славиться своєю оборонною надійністю під керівництвом Сімеоне, але наразі команда виглядає розбалансованою і вразливою, особливо у центрі захисту, де через травми та дискваліфікації катастрофічно не вистачає гравців. Головний лідер атаки "матрацників" Хуліан Альварес також не зможе сьогодні допомогти Атлетіко — чим же збираються представники іспанської столиці брати той непідступний Енфілд?