Ліверпуль — Атлетіко Мадрид. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 17.09.2025

У фінальному матчі минулорічної Ліги чемпіонів зійшлися Парі Сен-Жермен та Інтер, але для грандів єврофутболу на кшталт Ліверпуля та Атлетіко Мадрид початок нового сезону в основному раунді — це вже самі по собі події, які обіцяють спалах непересічних емоцій. Двобій на Енфілді в першому турі — це класика єврокубкових протистоянь, де стиль Арне Слота зійдеться з вічною концепцією Дієго Сімеоне.
ЛІВЕРПУЛЬ — АТЛЕТІКО МАДРИД
СЕРЕДА, 17 ВЕРЕСНЯ, 22:00 ▪️ ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАУРІЦІО МАРІАНІ (ІТАЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Ліверпуль під керівництвом Арне Слота продовжує епоху Юргена Клоппа з новими рекордами. «Червоні» стали першою командою в історії англійської Прем'єр-ліги, яка виграла перші чотири матчі сезону завдяки голам у останні 10 хвилин. Це говорить про неймовірний характер команди, але й заставляє замислитися про стабільність гри — і не завжди у позитивному ключі.
Володарі титулу з ідеальними 12 очками ведуться в турнірній таблиці, але на континентальній арені вони мають відновити репутацію після болючого вильоту в 1/8 фіналу минулого року від майбутнього тріумфатора, ПСЖ. Натомість дома Ліверпуль — це фортеця: 14 перемог поспіль у єврокубках із 13 матчами із двома і більше забитими м'ячами.
Атлетіко Мадрид підійшов до старту Ліги чемпіонів із серйозними кадровими проблемами у л. Команда Дієго Сімеоне з великими труднощами знаходила свою гру в Ла Лізі, поступившись Еспаньйолу та зігравши внічию з Ельче та Алавесом. Лише в четвертому турі мадридцям вдалося перервати безвиграшну серію, обігравши Вільярреал (2:0).
Однак ця перемога далася вкрай дорогою ціною: у поєдинку травмувалися відразу кілька гравців, що поглибило кризу в обоймі. Атлетіко славиться своєю оборонною надійністю під керівництвом Сімеоне, але наразі команда виглядає розбалансованою і вразливою, особливо у центрі захисту, де через травми та дискваліфікації катастрофічно не вистачає гравців. Головний лідер атаки "матрацників" Хуліан Альварес також не зможе сьогодні допомогти Атлетіко — чим же збираються представники іспанської столиці брати той непідступний Енфілд?
За версією букмекерів, сьогодні найбільші шанси на успіх мають підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля в основний час пропонується коефіцієнт 1.53, тоді як потенційний успіх Атлетіко оцінюється показником 4.55. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.50.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ЛІВЕРПУЛЬ : Аліссон — Собослаї, Конате, ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Вірц, Гапко — Екітіке
АТЛЕТІКО МАДРИД: Облак — Льоренте, Ле Норман, Ганцко, Ругері — Барріос, Коке — Сімеоне, Грізманн, Ніко Гонсалес — Сеорлот
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:0