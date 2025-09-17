ПСЖ — Аталанта. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 17.09.2025

СЕРЕДА, 17 ВЕРЕСНЯ, 22:00 ▪️ ПАРК ДЕ ПРЕНС, ПАРИЖ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САНДРО ШЕРЕР (ШВЕЙЦАРІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Парижани під керівництвом Луїса Енріке входять у золоту еру клубу. Після тріумфу в Лізі чемпіонів минулого сезону та рекордного розгрому Інтера у фіналі (5:0) ПСЖ впевнено стартував і у національному чемпіонаті, здобувши чотири перемоги у чотирьох турах, включно зі знищенням Тулузи (6:0) та важливої перемоги над Лансом (2:0) на вихідних.

Парі Сен-Жермен демонструє ту саму згуртованість та потужну атакувальну гру, що принесли їм найвищий європейський титул уперше в історії клубу, але влітку підоспіло й молоде потужне укріплення оборони нашим Іллею Забарним! Варто відзначити, що ПСЖ програли лише один з останніх 12 матчів у Лізі чемпіонів і лише один з 11 останніх поєдинків проти італійських клубів.

Гості з Бергамо під проводом нового тренера Івана Юрича переживають період змін після епохи Гасперіні, який привів клуб до історичної перемоги в Лізі Європи у 2024 році. Під керівництвом нового наставника команда ще шукає свою оптимальну гру, про що свідчать дві нічиї та лише одна перемога у стартових турах Серії А. Проте Аталанта відома своєю непередбачуваністю та впертістю, особливо в єврокубках. Вони не програли у восьми останніх виїзних матчах групових стадій євротурнірів і забивали у кожному з останніх 15 таких поєдинків на чужому полі. Їхня збірна гра та інтенсивність пресингу залишаються їхньою найсильнішою зброєю.

Цей матч обіцяє бути цікавим протистоянням стилів: відточена майстерність та індивідуальна якість чемпіонів із Парижа проти колективної гри та невгамовного прагнення Аталанти. Луїс Енріке попередив, що інтенсивність гостей може стати серйозним викликом для його команди, яка ще не повністю набрала форму. Очікується, що ПСЖ матиме більше володіння м'ячем, тоді як Аталанта спробує діяти на контратаках та використовувати стандартні положення. Фаворитами є господарі, але гості цілком здатні нав'язати боротьбу та забити.

За версією букмекерів, сьогодні найбільші шанси на успіх мають підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу Парі Сен-Жермен в основний час пропонується коефіцієнт 1.49, тоді як потенційний успіх Аталанти оцінюється показником 6.30. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.70.