Динамо Київ — Пафос. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 05.08.2025

Football.ua разом із betking представляє прев'ю матчу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 5 серпня та розпочнеться о 21:00.

Борючись за місце у кваліфікаційному раунді плей-оф Ліги чемпіонів, київське Динамо у вівторок, 5 серпня, прийме кіпрський Пафос. Це буде перший матч третього відбірного раунду єврокубку.

ДИНАМО КИЇВ — ПАФОС

Вівторок, 5 серпня, 21:00. Мотор Люблін Арена, Люблін (Польща). Головний арбітр — Сандро Шерер (Швейцарія). Пряма трансляція на 2+2

Київське Динамо не змогло пробитися в основний етап Ліги чемпіонів минулого сезону, поступившись Зальцбургу за підсумками двох зустрічей, і команда Олександра Шовковського прагнутиме прогресу.

На шляху до третього раунду кваліфікації "біло-сині" обіграли скромний мальтійський клуб Хамрун Спартанс, здобувши дві впевнені перемоги з рахунком 3:0. Кияни за всіма статтями були сильнішими за своїх опонентів, тому сенсацій не сталося.

Минулої суботи Динамо продовжило свою переможну форму, набравши три очки в матчі стартового туру УПЛ проти Вереса, здобувши мінімальну перемогу з рахунком 1:0, завдяки єдиному голу Миколи Шапаренка.

Перед першим матчем команда Шовковського черпатиме впевненість у тому, що вони непереможні в єврокубках та в чемпіонаті протягом всього 2025 року, хоча, враховуючи лише дві перемоги в останніх шести іграх у Любліні, можуть бути незручності.

Динамо не з'являлося в основному (раніше груповому) етапі Ліги чемпіонів із сезону-2021/22. Попереду випробування у вигляді Пафосу, після чого кияни можуть зустрітися з переможцем пари Лех – Црвена Звезда у раунді плей-оф, як стало відомо після чергового жеребкування.

Тим часом, Пафос — один із найнедосвідченіших клубів у Лізі чемпіонів, і, маючи за плечима лише дві кампанії у єврокубках, кіпріоти сподіваються та мріють вперше вийти в основну стадію головного єврокубкового турніру.

Чемпіони Кіпру будуть соліднішим суперником, ніж минулий Хамрун — команда Хуана Карлоса Карседо змогла вийти не лише в основний етап Ліги конференцій у сезоні-2024/25, а й навіть дістався 1/8 фіналу, де поступилася Юргордену.

На шляху до третього раунду підопічні Карседо обіграли ізраїльський Маккабі Тель-Авів за сумою двох матчів (1:1, 1:0).

На відміну від Динамо та УПЛ, чемпіонат Кіпру стартує лише наприкінці серпня, тому команда Карседо мала більше вихідних та часу на відпочинок перед грою у Лізі чемпіонів. При цьому варто зазначити, що з квітня цього року їхня команда програла на виїзді лише один раз.

За версією betking, сьогодні найбільші шанси на успіх мають підопічні Олександра Шовковського. Так, на перемогу Динамо можна поставити з коефіцієнтом 1.84, тоді як потенційний успіх Пафоса оцінюється показником 4.75. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.00.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Динамо Київ: Нещерет — Дубінчак, Михавко, Попов, Тимчик — Михайленко — Буяльський, Шапаренко — Кабаєв, Ярмоленко, Ванат.

Пафос: Міхаїл — Ревіво, Камара, Стоіч, Асанте — Шуньїч, Пепе, Драгомір — Жажа, Оршич, Андерсон Сілва.

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