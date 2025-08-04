Шапаренко: Настрій, звичайно, бойовий. Хочемо показати хорошу гру проти Пафоса

04 серпня 2025

Микола Шапаренко, ФК Динамо Київ

Хавбек "біло-синіх" поділився своїми думками перед грою з Пафосом.

Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко прокоментував майбутній перший матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти кіпрського Пафоса.

"Ми провели дуже складний матч у Рівному, але ми досягли свого, здобули перемогу. Відновлення йде згідно з планом, адже у нас є хороші лікарі, масажисти. Все буде нормально.

Настрій, звичайно, бойовий. Хочемо показати завтра хорошу гру. Хочеться звернутись до вболівальників, які були на попередньому матчі, подякувати їм за підтримку. Сподіваюся, що завтра також буде чимало вболівальників на трибунах, які нас підтримуватимуть", — наводить слова Шапаренка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Динамо Київ — Пафос відбудеться завтра, 5 серпня, о 21:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Джерело: ФК Динамо (Київ)

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