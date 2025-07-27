Українські арбітри працюватимуть на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

27 липня 2025

Олексій Деревінський, ФК Динамо Київ

Гра пройде в середу, 30 липня.

Матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між румунським ФКСБ та північномакендонською Шкендією обслуговуватиме українська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром призначено Олексія Деревінського, якому допомагатимуть Віктор Матяш та Олексій Миронов. Резервним рефері призначено Дмитра Панчишина.

За систему ВАР відповідатиме Микола Балакін, помічником якого буде Денис Шурман.

Нагадаємо, матч-відповідь ФКСБ — Шкендія відбудеться в середу, 30 липня, у Бухаресті і почнеться о 20:30. У першій грі Шкендія була сильнішою з рахунком 1:0.

Раніше повідомлялося, що матч-відповідь Динамо — Хамрун обслуговуватиме бригада арбітрів з Данії.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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