Динамо дозаявило трьох молодих гравців на Лігу чемпіонів

22 липня 2025

Динамо дозаявило трьох молодих гравців на Лігу чемпіонів

Київський клуб вніс до списку Б воротаря В’ячеслава Суркіса, захисника Владислава Захарченка та нападника Матвія Пономаренка.

Київське Динамо внесло до заявки на Лігу чемпіонів трьох молодих виконавців. Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, до списку Б були включені воротар В’ячеслав Суркіс, захисник Владислав Захарченко та нападник Матвій Пономаренко.

Ці гравці є представниками молодіжної системи клубу та можуть бути використані тренерським штабом у матчах турніру згідно з регламентом, що дозволяє заявляти футболістів, які відповідають віковим критеріям та достатньо довго перебувають у клубі.

Нагадаємо, список Б дозволяє командам включати до заявки молодих гравців, які народилися після певної дати та були зареєстровані у клубі протягом не менше ніж двох років.

Нагадаємо, матч другого кваліфай раунду ЛЧ Хамрун Спартанс – Динамо Київ відбудеться сьогодні, 22 липня, о 20:00 за Києвом. На Footballl.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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