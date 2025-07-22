Хамрун — Динамо Київ. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 22.07.2025

Football.ua разом із betking представляє прев'ю поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів, який відбудеться 22 липня та розпочнеться о 20:00.

У другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське Динамо стартує на виїзді проти чемпіона Мальти — Хамрун Спартанс. Для українців це перший офіційний матч нового сезону. Обидві команди мають свої виклики та амбіції, але фаворит цього протистояння очевидний.

ХАМРУН СПАРТАНС — ДИНАМО КИЇВ

ВІВТОРОК, 22 ЛИПНЯ, 20:00. ГІБЕРНІАНС ГРАУНД, ПАОЛА. ГОЛОВИЙ АРБІТР — СЕСАР СОТО ГРАДО (ІСПАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ: 2+2 / КИЇВСТАР ТБ

Хамрун Спартанс підходить до зустрічі у статусі чемпіона Мальти — клуб втретє поспіль і загалом 11-й раз здобув золоті медалі національної першості. Команда Джакомо Модіки зробила історичний крок у єврокубках, ставши першою мальтійською командою, яка пройшла до другого кваліфікаційного раунду ЛЧ. Це сталося після драматичної серії пенальті проти литовського Жальгіріса (11:10), де було виконано 28 ударів з позначки. На внутрішній арені Хамрун зумів перемогти у чемпіонському плейофі, здолавши Біркіркару (1:0), але в кубкових турнірах команда виступила посередньо.

У складі Спартанс чимало легіонерів, серед яких вирізняються бразильці, серб Бєлічич та литовець Шимкус. Ключовими гравцями атаки залишаються Рафаель та Мбонг, тоді як оборона базується на досвіді та дисципліні. Сезон мальтійці на внутрішній арені ще не розпочинали, що робить їхні реальні кондиції певною загадкою, але ми можемо робити певні висновки за вищегладаним протистоянням із Жальгірісом, в якому мальтійці показали свій характер.

Для Динамо цей матч — початок шляху у сезоні-2025/26 після здобуття чемпіонства в УПЛ без жодної поразки. Минулого року кияни змогли пройти два раунди кваліфікації Ліги чемпіонів, але зупинилися у плейофі, після чого виступили в груповому етапі Ліги Європи, зайнявши 34 місце в загальному рейтингу. Влітку команда Шовковського провела серію контрольних матчів, у яких здобула лише одну перемогу (3:0 проти Кішварди) і мала проблеми в атаці та дисципліні — дві червоні картки та всього п’ять забитих м’ячів у шести зустрічах.

Попри чутки про підсилення, кадрових змін у Динамо майже немає. Андрій Ярмоленко продовжив контракт, але лідери команди (Ванат, Буяльський) потребують підтримки у грі. Проблемною залишається центральна зона оборони, де Попов та Михавко ще шукають оптимальну зіграність. Водночас різниця в класі з мальтійським клубом колосальна — ринкова вартість Тараса Михавка перевищує вартість усього складу Хамруна.

Очікується, що Динамо зможе контролювати гру та продемонструвати клас, навіть попри певні проблеми у підготовці. Хамрун спробує зіграти від оборони та використати стандартні положення, але реальні шанси мальтійців на сенсацію мінімальні. Київський клуб має всі передумови для перемоги з комфортним рахунком, щоб спокійно готуватися до матчу-відповіді.

За версією betking, сьогодні найбільші шанси на успіх мають підопічні Олександра Шовковського. Так, на перемогу Динамо можна поставити з коефіцієнтом 1.57, тоді як потенційний успіх Хамруна оцінюється показником 6.33. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.75.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ХАМРУН : Бонелло — Рафаель, Бєлічич, Шимкус, Політо — Мбонг, Чадженович, Едер, Камензулі — Хаджі, Коффі. ДИНАМО КИЇВ : Нещерет — Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак — Михайленко, Шапаренко, Буяльський — Ярмоленко, Кабаєв, Ванат. ⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ Команди зіграють вперше. 📊 ПОТОЧНА ФОРМА прогноз 0:2

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