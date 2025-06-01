Рафінья та Гірассі — найкращі бомбардири Ліги чемпіонів сезону-2024/25

Нападник дортмундської Боруссії Серу Гірассі та вінгер каталонської Барселони Рафінья стали найкращими бомбардирами за підсумками сезону Ліги чемпіонів.
Обидва гравці відзначилися 13 голами у 14 зіграних матчах Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Найближчі переслідувачі Гаррі Кейн з Баварії та Роберт Левандовський з Барселони забили по 11 м'ячів.
Найкращим асистентом турніру став також бразилець "блаугранас" Рафінья з 9 результативними передачами.
Зазначимо, що переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ.
Раніше повідомлялося, що Дезіре Дуе — найкращий гравець фіналу Ліги чемпіонів.