Рафінья та Гірассі — найкращі бомбардири Ліги чемпіонів сезону-2024/25

01 червня 2025

Рафінья, getty images

Але головний трофей відправився до Парижу.

Нападник дортмундської Боруссії Серу Гірассі та вінгер каталонської Барселони Рафінья стали найкращими бомбардирами за підсумками сезону Ліги чемпіонів. 

Обидва гравці відзначилися 13 голами у 14 зіграних матчах Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Найближчі переслідувачі Гаррі Кейн з Баварії та Роберт Левандовський з Барселони забили по 11 м'ячів.

Найкращим асистентом турніру став також бразилець "блаугранас" Рафінья з 9 результативними передачами.

Зазначимо, що переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ.

Раніше повідомлялося, що Дезіре Дуе — найкращий гравець фіналу Ліги чемпіонів.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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