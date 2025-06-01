Зоммер — про розгром у фіналі Ліги чемпіонів: 0:5 — це занадто жорстоко

Голкіпер Інтеру визнав перевагу ПСЖ у вирішальному матчі та висловив гордість за виступ своєї команди у сезоні.

Міланський Інтер зазнав болісної поразки у фіналі Ліги чемпіонів, поступившись Парі Сен-Жермен з рахунком 0:5. Після матчу голкіпер нерадзуррі Ян Зоммер прокоментував виступ команди, відзначивши сильну гру суперника та власні помилки Інтера.

— Парижани справді заслужили на цю перемогу — вони продемонстрували високий рівень футболу. Ми ж припустилися занадто багато помилок: діяли недостатньо сміливо, часто залишали вільні зони. Такий рахунок — 0:5 — це занадто жорстко, і, звичайно, мені дуже прикро. Але попри все, я відчуваю гордість за команду — у нас була чудова серія ігор, — зазначив швейцарський воротар у коментарі для Sky Sports.

У сезоні-2024/25 Зоммер провів 49 матчів у всіх турнірах, у 21 з них залишив свої ворота недоторканими.

Нагадаємо, що ця поразка міланського Інтера стала рекордною для історії фіналів Ліги чемпіонів.