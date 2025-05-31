Шевченко — про фінал Ліги чемпіонів: ПСЖ та Інтер грають у хороший футбол, але він дуже різний

31 травня 2025

Андрій Шевченко, getty images

Переможець Ліги чемпіонів сезону-2002/2003 в складі Мілана очікує видовищний футбол у фіналі.

Президент УАФ Андрій Шевченко висловився про фінальний матч Ліги чемпіонів між ПСЖ та міланським Інтером. Цитує легенду українського футболу New Voice.

"Я чекаю дуже цікавого матчу. ПСЖ та Інтер грають у хороший футбол, але він дуже різний. Обидві команди протягом п'яти років показували дуже стабільні результати. Я очікую, що у фіналі Ліги чемпіонів буде цікавий та видовищний футбол.

У таких матчах дуже важко щось прогнозувати, тому що обидві команди більш-менш рівні між собою. Тому не можу сказати, хто виграє. Але я впевнений, що ми побачимо гарну виставу.
До того ж у фіналі протистоятимуть дві різні тренерські школи — іспанська та італійська. Це завжди захоплює. Гра точно буде цікава", — заявив Шевченко.
Фінал Ліги чемпіонів між міланським Інтером та ПСЖ відбудеться сьогодні, в Мюнхені. Початок о 22:00 за київським часом.
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