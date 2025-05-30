Луїс Енріке: Мої хлопці знають, як розкрутити ту згуртовану оборону Інтера

У фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 зійдуться два клуби, які ще на старті турніру не вважалися головними претендентами на титул — Парі Сен-Жермен та Інтер. Місцем великого європейського протистояння стане Альянц Арена у Мюнхені, а сама гра може увійти в історію — незалежно від переможця.
Головний тренер паризького гранду Луїс Енріке поділився очікуваннями від майбутнього вирішального протистояння у рамках найпрестижнішого єврокубкового турніру.
"Я вважаю, що нам дуже пощастило грати в найважливішому матчі, який лише може бути в клубному футболі — у фіналі Ліги чемпіонів. Ми граємо проти дуже сильного суперника, і маємо насолодитися цим моментом.
Інтер трохи відрізняється від більшості інших команд, адже в них попереду грають два класичних форварди — Маркус Тюрам та Лаутаро Мартінес. У Інтера багато висококласних гравців як у нападі, так і в захисті — саме тому вони й вийшли у фінал. Утім, мої хлопці знають, як розкрити такі команди та як розкрутити цю згуртовану оборону.
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Наша мета, як завжди, — якнайкраще підготуватись до матчу, щоб бути кращими. Для цього нам потрібно контролювати м’яч — іншого шляху немає. Ми знаємо, що Інтер теж добре пресингує, тому ми підготували всі можливі варіанти, щоб зупинити їхню гру. У них свій стиль, у нас — свій. І здатність адаптуватися до того, як складеться гра, матиме ключове значення.
Я пам’ятаю, що під час мого представлення я сказав: найважливіший трофей, якого бракує Парі Сен-Жермен — це Ліга чемпіонів. Це створює додатковий тиск, адже навколо команди величезні очікування. Але в нас є віра, впевненість у собі, і якщо ми дійшли сюди, граючи у певний футбол, то маємо залишатися на цьому шляху.
Середній вік гравців Інтера більший за ПСЖ на сім років? Мої хлопці молоді, але вже досвідчені — зіграли багато великих матчів. Досвід приходить через гру, і я ніколи не боявся використовувати молодих, бо дивлюсь на форму і талант, а не на вік", — сказав Луїс Енріке під час передматчевої пресконференції.
Фінал Ліги чемпіонів між міланським Інтером та ПСЖ відбудеться 31-го травня в Мюнхені. Початок о 22:00 за київським часом. Експерти GGBET дають такий прогноз
на сьогодні: перемога ПСЖ в основний час — 2.15, успіх Інтера — 3.56, нічия — 3.52. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!
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