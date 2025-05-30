Луїс Енріке: Мої хлопці знають, як розкрутити ту згуртовану оборону Інтера

Football.ua разом із GGBET представляють коментар керманича ПСЖ напередодні фіналу Ліги чемпіонів проти Інтера.

У фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 зійдуться два клуби, які ще на старті турніру не вважалися головними претендентами на титул — Парі Сен-Жермен та Інтер. Місцем великого європейського протистояння стане Альянц Арена у Мюнхені, а сама гра може увійти в історію — незалежно від переможця.

Головний тренер паризького гранду Луїс Енріке поділився очікуваннями від майбутнього вирішального протистояння у рамках найпрестижнішого єврокубкового турніру.

"Я вважаю, що нам дуже пощастило грати в найважливішому матчі, який лише може бути в клубному футболі — у фіналі Ліги чемпіонів. Ми граємо проти дуже сильного суперника, і маємо насолодитися цим моментом.

Інтер трохи відрізняється від більшості інших команд, адже в них попереду грають два класичних форварди — Маркус Тюрам та Лаутаро Мартінес. У Інтера багато висококласних гравців як у нападі, так і в захисті — саме тому вони й вийшли у фінал. Утім, мої хлопці знають, як розкрити такі команди та як розкрутити цю згуртовану оборону.

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Я пам’ятаю, що під час мого представлення я сказав: найважливіший трофей, якого бракує Парі Сен-Жермен — це Ліга чемпіонів. Це створює додатковий тиск, адже навколо команди величезні очікування. Але в нас є віра, впевненість у собі, і якщо ми дійшли сюди, граючи у певний футбол, то маємо залишатися на цьому шляху.

Середній вік гравців Інтера більший за ПСЖ на сім років? Мої хлопці молоді, але вже досвідчені — зіграли багато великих матчів. Досвід приходить через гру, і я ніколи не боявся використовувати молодих, бо дивлюсь на форму і талант, а не на вік", — сказав Луїс Енріке під час передматчевої пресконференції.

Фінал Ліги чемпіонів між міланським Інтером та ПСЖ відбудеться 31-го травня в Мюнхені. Початок о 22:00 за київським часом. Експерти GGBET дають такий прогноз на сьогодні: перемога ПСЖ в основний час — 2.15, успіх Інтера — 3.56, нічия — 3.52. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!