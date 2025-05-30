Індзагі: Гратимемо проти ПСЖ зі зброєю та на обраному нами шляху — складному і повному пасток

30 травня 2025

Сімоне Індзагі, getty images

Football.ua разом із GGBET представляють коментар керманича Інтера напередодні фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі напередодні фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ відвідав передматчеву прес-конференцію. Його слова наводить TMW.

"Відмінність від фіналу 2023-го року? Два роки тому, в нас не було такого досвіду в підготовці до фіналу, який є зараз. Кожна гра — це окрема історія, ми постаралися з великою ретельністю продумати всі деталі. 

Усі хлопці доступні на фінальну гру. Важливо мати можливість розраховувати на всіх гравців, яких я пишаюся тренувати.
Я не знаю, що скажу завтра хлопцям, це залежить від того, що підказує мені моє серце, в іншому кожна гра — це окрема історія: на полі важливі не зарплати і не плинність кадрів, а гравці, які знають, що їм доведеться приділяти пильну увагу деталям. Ми знаємо, що фінал вирішується за інцидентами, два роки тому нас вважали аутсайдерами, а на полі говорили, що ми грали на рівних, що, можливо, ми заслуговували на щось більше, незважаючи на те, що нам протистояла найсильніша команда світу.

Партнер проєкту — ліцензійний букмекер GGBET. Широка лінія на понад 70 видів спорту дозволяє обирати тільки найкращі події. Бренд створює унікальний український YouTube-контент та є партнером зірок світового кіберспорту. GGBET — Тримай свою лінію!

Тренер завжди намагається прокрутити гру в голові, тоді ми розуміємо, що все може піти не так, як ви собі уявляєте. Ми граємо з командою, яка є першою в Європі з володіння м'ячем. Ми перші в Італії й одні з найкращих у Європі. Нам доведеться грати добре технічно та володіти м'ячем, щоб спробувати залишити ПСЖ без контролю якомога довше.

Я хотів, щоб сьогодні зі мною були Лаутаро і Барелла.. Це два гравці, які дуже важливі для мене, для всієї команди, тому що вони багато років грають в Інтері і носять футболку, на якій зшита ця команда. Коли настає час, ці гравці змушують себе чути, вони поважають своїх товаришів по команді, я довіряю їм сліпо.
Ми повинні вийти на поле не з одержимістю, а з бажанням виграти цей матч, знаючи, що перед нами сильна і підготовлена команда. Ми гратимемо з нашою зброєю та на обраному нами шляху — дуже складному і повному пасток. Усім разом нам довелося пройти так багато і ми не хочемо зупинятися. Хлопці віддадуть все на полі.
Моє майбутнє? Завтра фінал Ліги чемпіонів, а у вівторок ми зустрінемося з президентом і поговоримо, маючи на увазі в першу чергу благо Інтера", — заявив Індзагі.
Фінал Ліги чемпіонів між міланським Інтером та ПСЖ відбудеться 31-го травня в Мюнхені. Початок о 22:00 за київським часом. Експерти GGBET дають такий прогноз на сьогодні: перемога ПСЖ в основний час — 2.15, успіх Інтера — 3.56, нічия — 3.52. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

РЕКЛАМА

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. Дотримуйтесь ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих згідно з рішеннями КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023. 

Джерело: Tutto Mercato

команди
статті на тему:
Павар: У гравців Інтера є жага реваншу за фінал-2023 проти Ман Сіті 29 травня 2025 Павар: У гравців Інтера є жага реваншу за фінал-2023 проти Ман Сіті
ПСЖ — Інтер, Getty Images 29 травня 2025 ПСЖ — Інтер: де дивитися фінал Ліги чемпіонів 31.05.2025
ПСЖ — Інтер, Getty Images 29 травня 2025 ПСЖ — Інтер: прогноз букмекерів на фінал Ліги чемпіонів
Шахтар - Динамо Київ, ФК Динамо Київ 29 травня 2025 ПСЖ та Інтер у топі: стало відомо скільки заробили Динамо та Шахтар за єврокубки