Індзагі: Гратимемо проти ПСЖ зі зброєю та на обраному нами шляху — складному і повному пасток

Football.ua разом із GGBET представляють коментар керманича Інтера напередодні фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі напередодні фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ відвідав передматчеву прес-конференцію. Його слова наводить TMW.

"Відмінність від фіналу 2023-го року? Два роки тому, в нас не було такого досвіду в підготовці до фіналу, який є зараз. Кожна гра — це окрема історія, ми постаралися з великою ретельністю продумати всі деталі.

Усі хлопці доступні на фінальну гру. Важливо мати можливість розраховувати на всіх гравців, яких я пишаюся тренувати.

Я не знаю, що скажу завтра хлопцям, це залежить від того, що підказує мені моє серце, в іншому кожна гра — це окрема історія: на полі важливі не зарплати і не плинність кадрів, а гравці, які знають, що їм доведеться приділяти пильну увагу деталям. Ми знаємо, що фінал вирішується за інцидентами, два роки тому нас вважали аутсайдерами, а на полі говорили, що ми грали на рівних, що, можливо, ми заслуговували на щось більше, незважаючи на те, що нам протистояла найсильніша команда світу.

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Я хотів, щоб сьогодні зі мною були Лаутаро і Барелла.. Це два гравці, які дуже важливі для мене, для всієї команди, тому що вони багато років грають в Інтері і носять футболку, на якій зшита ця команда. Коли настає час, ці гравці змушують себе чути, вони поважають своїх товаришів по команді, я довіряю їм сліпо.

Ми повинні вийти на поле не з одержимістю, а з бажанням виграти цей матч, знаючи, що перед нами сильна і підготовлена команда. Ми гратимемо з нашою зброєю та на обраному нами шляху — дуже складному і повному пасток. Усім разом нам довелося пройти так багато і ми не хочемо зупинятися. Хлопці віддадуть все на полі.

Моє майбутнє? Завтра фінал Ліги чемпіонів, а у вівторок ми зустрінемося з президентом і поговоримо, маючи на увазі в першу чергу благо Інтера", — заявив Індзагі.

Фінал Ліги чемпіонів між міланським Інтером та ПСЖ відбудеться 31-го травня в Мюнхені. Початок о 22:00 за київським часом. Експерти GGBET дають такий прогноз на сьогодні: перемога ПСЖ в основний час — 2.15, успіх Інтера — 3.56, нічия — 3.52. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!