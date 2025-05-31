ПСЖ — Інтер. Анонс і прогноз на фінал Ліги чемпіонів 31.05.2025

Football.ua представляє прев'ю фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 31 травня та розпочнеться о 22:00.

У фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 зійдуться два клуби, які ще на старті турніру не вважалися головними претендентами на титул — Парі Сен-Жермен та Інтер. Місцем великого європейського протистояння стане Альянц Арена у Мюнхені, а сама гра може увійти в історію — незалежно від переможця.

ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН — ІНТЕР МІЛАН СУБОТА, 31 ТРАВНЯ, 22:00. АЛЬЯНЦ АРЕНА, МЮНХЕН (НІМЕЧЧИНА). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІШТВАН КОВАЧ (РУМУНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO Для ПСЖ це лише другий фінал у найпрестижнішому клубному турнірі Європи. Французи знову за крок від своєї заповітної та поки нездійсненної мрії — виграти Лігу чемпіонів. Команда Луїса Енріке пройшла надзвичайно складний шлях у цій єврокампанії: після нестабільної групової фази та вимушеного плей-оф із Брестом, вони здолали Ліверпуль, Астон Віллу та Арсенал. Причому зробили це без Мессі, Неймара і Мбаппе, яких уже давно немає в команді, а з побудованою майже з нуля командою молодих виконавців, що лише об'єднало колектив: нова зіркова трійка — Усман Дембеле, Хвіча Кварцхелія і Бредлі Баркола — змусила Європу говорити про ПСЖ знову. Внести кадрові корективи в цю трійку вже зараз готовий 19-річний Дезіре Дуе, який став чи не головним відкриттям цього сезону для парижан.

Цей ПСЖ, хоч і менш зірковий за іменами, ніж у попередні сезони, але значно збалансованіший та більш системний. Команда лідирує у Європі за кількістю ударів (1074), моментів (280) та торкань у штрафному (2207), поступаючись лише Ман Сіті. А 33 голи у 16 матчах — рекорд клубу в одному євросезоні. Луїс Енріке вже вигравав ЛЧ із Барселоною і може стати лише шостим тренером, який зробив це з двома різними клубами. До того ж він має шанс повторити унікальне досягнення — виграти требл вдруге у кар'єрі.

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Але проти паризького гранду у вирішальному поєдинку Ліги чемпіонів — справжній монстр досвідченості та прагматизму цієї євровесни. Інтер вийшов у фінал вдруге за три сезони, і цього разу прагне реваншу за мінімальну поразку від Манчестер Сіті у 2023-му. Команда Сімоне Індзагі виглядає неймовірно організованою, майже не втрачає концентрації й практично не програє. Вони поступилися лише одного разу за 14 матчів у Лізі чемпіонів цього сезону, пройшли Феєнорд, Баварію, а в півфіналі влаштували справжню драму з Барселоною — 7:6 за сумою двох матчі, що точно буде згадуватися в історії як одне з найбільш неймовірних протистоянь в історії ЛЧ.

Ключ до успіху Інтера — дисципліна, досвід та феноменальний Ян Зоммер. Швейцарець зробив більше сейвів, ніж будь-хто у турнірі, а за xGOT врятував свої ворота майже на шість очікуваних голів. Команда пропускає рідко, а коли й дозволяє суперникам атакувати, то тільки з малоймовірних позицій. Цікаво, що Інтер найменше часу в загальному проводив у ролі того, хто поступається — лише 1.2% ігрового часу! Але й атакувати "нерадзуррі" також не забувають. Лаутаро Мартінес має 9 голів і шанс стати першим гравцем Інтера, який заб'є 10 у євросезоні. Його партнер за атакуючим дуетом — Маркус Тюрам, а на фланзі— вибуховий та багатозадачний Думфріс, який видав 5 гольових дій у півфіналі. Всі вони — частина досвідченого складу, де чимало гравців за 30, зокрема Ачербі, який може стати одним із найстарших польових гравців у фіналі ЛЧ, та Генріх Мхітарян — вірмен навіть у 36 років здатний пробігати найбільшу дистанцію за матч у півфіналі Ліги чемпіонів.

Фінал у Мюнхені вже вчетверте дарує комусь перший титул у Лізі чемпіонів. І цього разу ПСЖ спробує продовжити цю традицію. Водночас Інтер прагне довести, що його цьогорічний успіх — не якась там випадковість, а закономірний підсумок як однієї з найбільш небезпечних команд. Це буде не просто матч — це буде сутичка амбіцій, стилів і менталітету.

Експерти GGBET дають такий прогноз на сьогодні: перемога ПСЖ в основний час — 2.15, успіх Інтера — 3.56, нічия — 3.52. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ Луїс Енріке, головний тренер ПСЖ: "Я вважаю, що нам дуже пощастило грати в найважливішому матчі, який лише може бути в клубному футболі — у фіналі Ліги чемпіонів. Ми граємо проти дуже сильного суперника, і маємо насолодитися цим моментом. Інтер трохи відрізняється від більшості інших команд, адже в них попереду грають два класичних форварди — Маркус Тюрам та Лаутаро Мартінес. У Інтера багато висококласних гравців як у нападі, так і в захисті — саме тому вони й вийшли у фінал. Утім, мої хлопці знають, як розкрити такі команди та як розкрутити цю згуртовану оборону. Наша мета, як завжди, — якнайкраще підготуватись до матчу, щоб бути кращими. Для цього нам потрібно контролювати м’яч — іншого шляху немає. Ми знаємо, що Інтер теж добре пресингує, тому ми підготували всі можливі варіанти, щоб зупинити їхню гру. У них свій стиль, у нас — свій. І здатність адаптуватися до того, як складеться гра, матиме ключове значення". Сімоне Індзагі, головний тренер Інтера: "Я не знаю, що скажу хлопцям у день фіналу, це залежить від того, що підказує мені моє серце, в іншому кожна гра — це окрема історія: на полі важливі не зарплати і не плинність кадрів, а гравці, які знають, що їм доведеться приділяти пильну увагу деталям. Ми знаємо, що фінал вирішується за інцидентами, два роки тому нас вважали аутсайдерами, а на полі говорили, що ми грали на рівних, що, можливо, ми заслуговували на щось більше, незважаючи на те, що нам протистояла найсильніша команда світу. Ми повинні вийти на поле не з одержимістю, а з бажанням виграти цей матч, знаючи, що перед нами сильна і підготовлена команда. Ми гратимемо з нашою зброєю та на обраному нами шляху — дуже складному і повному пасток. Усім разом нам довелося пройти так багато і ми не хочемо зупинятися. Хлопці віддадуть все на полі". ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Жоау Невеш, Вітінья, Фабіан Руїс — Кварацхелія, Дембеле, Баркола Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Ді Марко — Лаутаро Мартінес, Тюрам Не зіграють: втрат немає — втрат немає ОЧНІ ЗУСТРІЧІ ПОТОЧНА ФОРМА прогноз 1:2

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