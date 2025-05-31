Барелла — про фінал Ліги чемпіонів: Будь-яка дитина хоче грати в таких матчах

31 травня 2025

Ніколо Барелла, getty images

На нас чекає запекла битва.

Півзахисник міланського Інтера Ніколо Барелла висловився напередодні фінального матчу Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ. Цитує італійського гравця офіційний сайт УЄФА.

"Як і два роки тому, ми зробимо все можливе, щоб перемогти. ПСЖ — чудова команда, як і Манчестер Сіті у 2023-му році. 

Це буде складна гра, суперник дуже активно пресингує. Нам потрібно проявити свої найкращі якості. Потрібно швидко атакувати.
У будь-якому фіналі грати дуже приємно. Складно, але приємно. Будь-яка дитина хоче грати в таких матчах. Я весь у нетерпінні й не можу дочекатися початку.
У них чудова команда. Ми хочемо перемогти і подарувати собі прекрасну кінцівку сезону. Я завжди мріяв грати у фіналах, а зараз мрію виграти фінал", — сказав Барелла.
Фінал Ліги чемпіонів між міланським Інтером та ПСЖ відбудеться сьогодні, в Мюнхені. Початок о 22:00 за київським часом.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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