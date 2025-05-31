Барелла — про фінал Ліги чемпіонів: Будь-яка дитина хоче грати в таких матчах

На нас чекає запекла битва.

Півзахисник міланського Інтера Ніколо Барелла висловився напередодні фінального матчу Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ. Цитує італійського гравця офіційний сайт УЄФА.

"Як і два роки тому, ми зробимо все можливе, щоб перемогти. ПСЖ — чудова команда, як і Манчестер Сіті у 2023-му році.

Це буде складна гра, суперник дуже активно пресингує. Нам потрібно проявити свої найкращі якості. Потрібно швидко атакувати.

У будь-якому фіналі грати дуже приємно. Складно, але приємно. Будь-яка дитина хоче грати в таких матчах. Я весь у нетерпінні й не можу дочекатися початку.

У них чудова команда. Ми хочемо перемогти і подарувати собі прекрасну кінцівку сезону. Я завжди мріяв грати у фіналах, а зараз мрію виграти фінал", — сказав Барелла.

Фінал Ліги чемпіонів між міланським Інтером та ПСЖ відбудеться сьогодні, в Мюнхені. Початок о 22:00 за київським часом.