Лаутаро: Я вигравав великі трофеї, але мені не вистачає Ліги чемпіонів

Football.ua разом із GGBET представляють коментар форварда Інтера напередодні фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Капітан міланського Інтера Лаутаро Мартінес висловився напередодні фінального матчу Ліги чемпіонів з французьким ПСЖ. Цитує аргентинського гравця офіційний сайт УЄФА.

"Я вже вигравав великі трофеї, але Ліги чемпіонів у моїй колекції немає. Радий, що ми знову у фіналі. Хочемо зіграти ідеальний матч і повернути трофей до Мілана.

Нам потрібен ідеальний матч. Дуже важлива концентрація на деталях. Треба підготуватися до гри якомога краще.

У капітана завжди більше відповідальності. На полі треба продовжувати робити те, що і привело нас у фінал, це найголовніше. Є серйозний суперник, і ми його поважаємо.

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У цьому сезоні Ліги чемпіонів я забив багато голів і брав участь у найважливіших матчах. Я намагаюся постійно прогресувати. Щасливий бути тут і зіграти в ще одному фіналі.

Кварацхелія? Це гравець, якого ми дуже добре знаємо, він грав у Неаполі. Квара любить єдиноборства, простір, ми будемо стежити за цим гравцем, а також за іншими футболістами ПСЖ.

У нас є ще одне тренування перед фіналом, і ми збираємося доопрацювати останні налаштування, щоб завтра ввечері бути в найкращій формі.

Інтер віддавав мені все з першого дня, і я віддаю всі сили щоразу, коли граю за свій клуб. Ми наполегливо працювали, щоб сюди потрапити", — заявив Мартінес.

Фінал Ліги чемпіонів між міланським Інтером та ПСЖ відбудеться 31-го травня в Мюнхені. Початок о 22:00 за київським часом. Експерти GGBET дають такий прогноз на сьогодні: перемога ПСЖ в основний час — 2.15, успіх Інтера — 3.56, нічия — 3.52. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!