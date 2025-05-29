ПСЖ — Інтер: де дивитися фінал Ліги чемпіонів 31.05.2025

Football.ua разом із GGBET розповідають, де дивитися вирішальний матч найстатуснішого єврокубка.

У рамках фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 зустрінуться представники французької Ліги 1 та італійської Серії А, а саме ПСЖ та Інтер відповідно.

Вирішальний матч поточної кампанії єврокубка відбудеться в суботу, 31 травня. Початок матчу заплановано на 22:00 за київським часом.

Прийматиме протистояння Футбольна арена Мюнхен у Німеччині. Розсудить клуби з Парижа й Мілана румунська суддівська бригада на чолі з Іштваном Ковачем.

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Де дивитися фінал Ліги чемпіонів?

Вирішальний матч ПСЖ — Інтер транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Експерти GGBET дають такий прогноз на сьогодні: перемога ПСЖ в основний час — 2.15, успіх Інтера — 3.56, нічия — 3.52. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

Для ПСЖ це другий в історії фінал ЛЧ, а для Інтера — сьомий. Паризький клуб зазнав поразки в своєму дебютному вирішальному матчі, тоді як міланський святкував перемоги в трьох і в трьох поступився.

Нагадаємо, що чинним переможцем єврокубка є іспанський Реал Мадрид. У минулорічному фіналі на Вемблі Стедіум в англійському Лондоні клуб впорався з німецькою Боруссією Дортмунд із рахунком 2:0.

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