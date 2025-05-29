ПСЖ — Інтер: прогноз букмекерів на фінал Ліги чемпіонів

Football.ua разом із GGBET розповідають, на що варто поставити в цій грі.

У рамках фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 паризький ПСЖ протистоятиме міланському Інтеру.

Вирішальний матч прийматиме Футбольна арена Мюнхен у Німеччині. Відбудеться поєдинок у суботу, 31 травня, розпочавшись о 22:00 за київським часом.

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Представників французької Ліги 1 та італійської Серії А розсудить бригада арбітрів на чолі з румуном Іштваном Ковачем.

Експерти GGBET дають такий прогноз на сьогодні: перемога ПСЖ в основний час — 2.15, успіх Інтера — 3.56, нічия — 3.52. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

Тож на що ставити?

У шести попередніх фіналах турніру голами відзначився тільки переможець турніру, тож пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють: ні", представлений показником 2.11.

Чотири з шести попередніх вирішальних матчів ЛЧ завершилися мінімальними звитягами. Ймовірність повторення такого результату оцінена коефіцієнтом 2.31.

Більше двох голів у фіналах турніру не було з 2018 року, тому також пропонуємо поставити на варіант "Тотал менше 2,25". Він представлений показником 2.2.

Нагадаємо, що для ПСЖ це другий в історії вирішальний матч Ліги чемпіонів після поразки від Баварії у 2020-му (0:1). Інтер у фіналі цього єврокубка братиме участь всьоме, маючи три успіхи й три невдачі, одна з яких мала місце в 2023 році (Манчестер Сіті, 0:1).

Чинним переможцем Ліги чемпіонів є Реал Мадрид, який у минулорічному вирішальному матчі ЛЧ на Вемблі Стедіум у Лондоні, Англія, впорався з Боруссією Дортмунд (2:0).

Слідкуйте за протистоянням ПСЖ — Інтер на Football.ua.

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