Павар: У гравців Інтера є жага реваншу за фінал-2023 проти Ман Сіті

Захисник Інтера поділився очікуваннями від фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ та нагадав про незавершену справу

Напередодні фіналу Ліги чемпіонів між Інтером та ПСЖ, який відбудеться 31 травня на Альянц Арені в Мюнхені, французький захисник "нерадзуррі" Бенжамен Павар поспілкувався з журналістами та поділився настроєм команди.

Павар наголосив, що у складі Інтера вистачає досвідчених футболістів, які пам’ятають поразку у фіналі 2023 року від Манчестер Сіті і тепер мають особливу мотивацію.

"ПСЖ — чудова команда. Вони демонструють стабільний футбол і мають одного з найкращих тренерів у світі. Але ми не будемо спостерігати — ми будемо грати.

Багато гравців хочуть реваншу після фіналу з Ман Сіті. Та поразка зробила їх сильнішими. Ми маємо шанс створити щось особливе, можливо, востаннє для когось у кар’єрі", — заявив захисник.

Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.