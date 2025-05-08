Аль-Хелаїфі: Цей вечір увійде в історію ПСЖ

Президент Парі Сен-Жермен підкреслив командний дух і віру в успіх, які стали ключовими на шляху до фіналу.

Президент Парі Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаїфі поділився емоціями після історичного виходу клубу до фіналу Ліги чемпіонів, відзначивши згуртованість команди, тренерського штабу та відданість уболівальників.

"Це вечір, який увійде в велику історію Парі Сен-Жермен. Усі — гравці, тренер, штаб, уболівальники, спортивний директор — працювали, щоб написати цю історію", — наголосив Аль-Хелаїфі. — "Ми виграли обидва матчі у півфіналі. Після старту сезону, коли багато хто сумнівався, це виглядає майже як диво".

Президент ПСЖ згадав складний початок кампанії, коли команда могла не вийти навіть з групи: "Якби ви мені сказали це після перших трьох матчів… тоді ми, можливо, взагалі не потрапили б у плей-оф. Але я завжди вірив — у гравців, у тренера, у весь наш колектив.

Цього сезону є щось особливе. Командний дух — на полі й за його межами. Усі борються один за одного, за футболку, за клуб. А наші вболівальники — це щось неймовірне", — підсумував президент парижан.

Фінал Ліги чемпіонів між ПСЖ та Інтером пройде 31 травня.