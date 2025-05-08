Арсенал встановив особистий антирекорд у кубкових змаганннях

Лондонці не можуть виграти у півфіналах.

Лондонський Арсенал вилетів на стадії півфіналу Ліги чемпіонів від паризького ПСЖ (0:1, 1:2).

За інформацією Opta Sports, для "канонірів" це стало найдовшою серією без перемог у півфіналах кубкових турнірів в історії клубу.

Арсенал програв у півфіналах Кубка Англії в сезоні-2021/2022 і в сезоні-2024/2025. Також лондонці не змогли вийти у фінал Ліги Європи в сезоні-2020/2021, поступившись у півфіналі турніру.

Востаннє "каноніри" проходили півфінал кубкового змагання в сезоні-2019/20. Тоді команда Мікеля Артети перемогла Манчестер Сіті (2:0).

Раніше Мікель Артета висловився про поразку від ПСЖ.