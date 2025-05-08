Артета: Після 20 хвилин рахунок мав бути 3:0 на користь Арсеналу

Керманич Арсеналу прокоментував поразку від ПСЖ.

Лондонський Арсенал напередодні поступився французькому Парі Сен-Жермен у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

ПСЖ — Арсенал 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "канонірів" Мікель Артета оцінив виступ власної команди.

"Вітаю ПСЖ. Цей результат не свідчить про заслуги команд на полі. Я пишаюсь своїми хлопцями. Ми приїхали сюди з багатьма травмами, але вже після 20 хвилин рахунок мав бути 3:0 на нашу користь. Найкращим гравцем ПСЖ після двох матчів був воротар. Нам треба вчитись на цьому досвіді.

Я пишаюсь командою. Не було жодного суперника, який би нас перевершив за грою в цьому розіграші. Це питання деталей і ефективності в штрафних зонах. Сьогодні ми були кращими і заслуговували на більше.

Це важко пояснити словами. Ми вклали ентузіазм, віру в позитивний результат. Незалежно від того, що сталось у першій грі, ти приїздиш сюди і мусиш грати… Для 95% цих гравців це вперше на такому рівні, оскільки вони ніколи не грали в півфіналі. Зробити те, що зробили ці хлопці сьогодні в Парижі, заслуговує на похвалу.

Факт у тому, що ми вибули, і якщо ми хочемо покращити свої результати та, можливо, колись виграти Лігу чемпіонів, ми ніколи не можемо озиратись назад і казати: "А якщо б це, а якщо б те...". Ніколи. Ми повинні думати про те, що залежить від нас, щоб зламати ці двері, дійти до фіналу і виграти його. Ось, як я вважаю, ми повинні думати.

Я гордий працювати з гравцями, яких ми маємо. Сьогодні ми створили моменти і ситуації, які зазвичай в інший день закінчилися б голом. Але потрібно враховувати, що робить суперник. Їхній воротар, не тільки сьогодні, а й в обох випадках, виграв матч, і це потрібно для перемоги в змаганні. У одній із двох зон хтось має зробити щось особливе, щоб ти виграв і зробив це можливим. Ось що стало вирішальним.

Ніхто б не подумав два роки тому, що з цією командою ми могли б фінішувати другими в чемпіонаті або боротись навіть боротись за перемогу в лізі, можливо, було б добре лише кваліфікуватись до Ліги чемпіонів. Також не думали, що зможемо набрати таку кількість очок цього сезону, із якою в інші роки ти б став чемпіоном, або мати такі виступи, результати та продуктивність цього сезону в Лізі чемпіонів.

Я справді вірю в те, що сьогодні програла краща команда. Особливо якщо брати 160 хвилин обох матчів. Я це кажу впевнено, тому що тільки що мені це сказали тренери з лави ПСЖ.

Чи зможуть наші гравці повторити цей успіх у наступному сезоні? Якщо виникає таке питання, тоді вони не можуть грати у футбол на найвищому рівні.

У вас є приклад у роздягальні суперника. Маркіньйос намагався 11 років, і ніколи не вигравав Лігу чемпіонів. 11 разів, і він досі капітан цієї команди. Це буде 12-й, і потрібно подивитись, чи виграють вони у фіналі.

Це були 11 злетів і падінь. Треба дивитись на таких людей, із такою історією, і вчитись. Якщо ти хочеш змагатись і бути близьким до виграшу трофеїв, ти повинен бути здатним протистояти цьому. Це боляче, але їм потрібно з цим впоратись. Сьогодні я бачив, як сильно вони цього хотіли, тому що вони плакали після гри", — заявив іспанський фахівець.

У фінальній грі французький Парі Сен-Жермен гратиме проти міланського Інтера 31 травня в Мюнхені.