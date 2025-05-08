Едегор: Арсенал повинен навчитись на цій невдачі

Півзахисник Арсеналу прокоментував поразку від ПСЖ.

Лондонський Арсенал напередодні поступився французькому Парі Сен-Жермен у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

ПСЖ — Арсенал 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "канонірів" Мартін Едегор оцінив виступ власної команди.

"Ми спробували все, ми почали гру дуже добре, постійно перебували перед чужими воротами, мали ініціативу і створили кілька відмінних моментів. На жаль, цього було недостатньо.

Я думаю, що в зоні між штрафними площадками ми грали добре, а ось всередині штрафних — не достатньо добре впродовж обох матчів. Моя повага їхньому воротарю, який зробив кілька чудових сейвів.

Ми повинні навчитись на цій невдачі. Ми робимо багато хороших речей за ходом матчу, але цього недостатньо, особливо перед воротами, де й вирішується доля таких поєдинків. Саме там нам потрібно бути ще гострішими. Ми хочемо використати цей досвід", — заявив норвезький виконавець.

У фінальній грі французький Парі Сен-Жермен гратиме проти міланського Інтера 31 травня в Мюнхені.