Невеш: ПСЖ був кращим за Арсенал в обох матчах

Парижани в фіналі ЛЧ.

Півзахисник паризького ПСЖ Жуан Невеш висловився після перемоги у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів з лондонським Арсеналом (2:1, 3:1 за підсумками двох матчів). Цитує португальського гравця RMC Sport.

"Ми відсвяткували успіх у роздягальні. Всі дуже раді вийти у фінал. Наше завдання — виграти Лігу чемпіонів.

Арсенал — дуже сильна команда, що володіє як індивідуальною майстерністю, так і колективною. Ми були кращими на їхньому полі і на своєму теж.

Інтер у фіналі? Ми продовжимо в тому ж дусі. Ми виконуємо свою роботу відповідно до власних ідей. Це наш стиль футболу. Щоб домогтися перемоги, нам потрібна сильна команда. Ми в хорошій формі і впевнені в собі", — сказав Невеш.