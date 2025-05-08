Невеш: ПСЖ був кращим за Арсенал в обох матчах

08 травня 2025

Жуан Невеш, getty images

Парижани в фіналі ЛЧ.

Півзахисник паризького ПСЖ Жуан Невеш висловився після перемоги у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів з лондонським Арсеналом (2:1, 3:1 за підсумками двох матчів). Цитує португальського гравця RMC Sport.

"Ми відсвяткували успіх у роздягальні. Всі дуже раді вийти у фінал. Наше завдання — виграти Лігу чемпіонів.

Арсенал — дуже сильна команда, що володіє як індивідуальною майстерністю, так і колективною. Ми були кращими на їхньому полі і на своєму теж.
Інтер у фіналі? Ми продовжимо в тому ж дусі. Ми виконуємо свою роботу відповідно до власних ідей. Це наш стиль футболу. Щоб домогтися перемоги, нам потрібна сильна команда. Ми в хорошій формі і впевнені в собі", — сказав Невеш.

Джерело: RMC

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