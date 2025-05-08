Луїс Енірке: Як ти можеш виграти Лігу чемпіонів, якщо у тебе немає надійного воротаря?

Керманич ПСЖ прокоментував перемогу над Арсеналом.

Французький Парі Сен-Жермен напередодні обіграв лондонський Арсенал у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі.

ПСЖ — Арсенал 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "червоно-синіх" Луїс Енріке оцінив виступ власної команди.

"Купа різноманітних почуттів після гри. Мікель Артета ледь не вбив мене, але моїй команді вдалось відбитись на початку. Ми продемонстрували, що маємо достатньо характеру для такого турніру. Ми впорались із складним першим таймом, граючи на контратаках.

Дуель, яку суперники нам запропонували, відповідає їхньому рівню. Це дуже добре підготовлена команда. Гра подекуди в нас відверто не йшла. Але ми заслуговуємо бути у фіналі. Ми були командою з найгіршим календарем як для першого кошика, проте я вважаю, що моя команда продовжувала вірити в себе до останнього.

У день матчу з Манчестер Сіті ми програвали 0:2, а я намагався переконати свою команду, що ми виграємо. Я говорив своїм гравцям, що з 1,9% ефективності ми обов'язково наблизимося до хороших показників. За статистикою ми були найкращими з чотирьох учасників фіналу.

Але як ти можеш виграти Лігу чемпіонів, якщо у тебе немає надійного воротаря? У команді такого рівня кожен гравець робить чималий внесок.

Барса? Вона забила шість голів. І якщо комусь скажеш, що вона заб'є шість у ворота Інтера і буде вибита, тобі не повірять. Вони заслуговували бути у фіналі. Для мене грати у фіналі Ліги чемпіонів проти Барси було б найгіршим серед можливих варіантів.

Я вважаю, що в плані пристрасті, інтенсивності матч не розчарував у жодному випадку. Я також вважаю, що Арсенал приїхав вигравати матч, і вони перенесли гру в ту площину, де вони дуже сильні. А ми зіграли матч так, як не хотіли зіграти. Ти мусиш адаптовуватись до суперника. Ми страждали і зіграли першу половину, яку не хочемо грати. Друга половина була більш напруженою.

Я вважаю, що впродовж турніру головне — це результат, але в груповій стадії, на етапі ліги, ми заслуговували отримати на дев'ять очок більше. Це призвело б до іншого сценарію. Але той факт, що у нас такі сильні суперники також допоміг команді рости і покращуватись. Певний час ми були поза 24 найкращими, що було трохи несправедливо.

Артета сказав, що Арсенал був найкращою командою в цій дуелі? Я не згоден з усім, що він каже. Артета — мій великий друг, але я не зовсім згоден. Вони грали добре. Вони грали в тому стилі, який хотіли нав’язати. Але ми забили більше голів, аніж вони.

Арсенал зіграв добре, нам довелось страждати в другому матчі. Але ми заслуговуємо бути у фіналі. Вони також велика команда, але я повторюю, ми просто забили більше голів. У другому таймі була інша гра. Ми могли забити їм ще більше", — заявив іспанський фахівець.

У фінальній грі французький Парі Сен-Жермен гратиме проти міланського Інтера 31 травня в Мюнхені.