Кварацхелія: Інтер? Це одна з найсильніших команд у світі

Форвард ПСЖ прокоментував перемогу над Арсеналом.

У матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА напередодні французький Парі Сен-Жермен обіграв лондонський Арсенал на власному полі.

ПСЖ — Арсенал 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "червоно-синіх" Хвіча Кварацхелія оцінив виступ власної команди.

"Я зараз увесь на емоціях, бо за кілька місяців після свого трансферу до ПСЖ я опинився у фіналі Ліги чемпіонів… Це сталось дуже швидко, щось нереальне!

Інтер? Так, я грав проти них кілька разів і, звичайно, я знаю, що вони дуже небезпечні в своїх контратаках і під час стандартів.

Вони точно заслуговують бути у фіналі, бо є однією з найсильніших команд у світі. Як і ми", — заявив грузинський виконавець.

У фінальній грі французький Парі Сен-Жермен гратиме проти міланського Інтера 31 травня в Мюнхені.