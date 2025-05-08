Хакімі: Чекав цього моменту чотири роки

Захисник ПСЖ емоційно прокоментував свій важливий м’яч у ворота Арсеналу та підкреслив силу характеру команди на шляху до фіналу.

Захисник Парі Сен-Жермен Ашраф Хакімі став одним із героїв півфінального матчу Ліги чемпіонів проти лондонського Арсеналу, забивши ключовий гол, який наблизив французький клуб до фіналу. Після матчу футболіст емоційно поділився своїми враженнями.

"Це неможливо описати словами. Я чекав цього моменту з того часу, як підписав контракт з ПСЖ чотири роки тому, прагнучи створити історію", — зізнався марокканський захисник. — "Зараз я просто хочу насолодитися цією миттю разом з уболівальниками, які також це заслужили".

Хакімі також відзначив важливість командної стійкості протягом турніру: "Ми пережили дуже складні моменти в цій Лізі чемпіонів. Я пам’ятаю, як ми ледь не вилетіли — тоді мало хто вірив у нас. Саме цим я найбільше пишаюся — ставленням і характером, які ми показали".

Для ПСЖ це може стати другим фіналом Ліги чемпіонів за останні п’ять років. Наступний крок — вирішальний матч проти Інтеру, який пройде 31 травня.