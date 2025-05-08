Доннарумма: Бажаю удачі Мбаппе, але станом на сьогодні ПСЖ — це ПСЖ

Голкіпер ПСЖ прокоментував перемогу над Арсеналом.

Напередодні французький Парі Сен-Жермен обіграв лондонський Арсенал у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі.

ПСЖ — Арсенал 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри воротар "червоно-синіх" Джанлуїджі Доннарумма оцінив виступ власної команди.

"Я в захваті від того, що ми знову граємо у фіналі. Там я зустріну багатьох своїх товаришів, і я в захваті від можливості з ними змагатись. Я зустріну своїх друзів, свого старого тренера воротарів Спінеллі. Ми досі спілкуємось чи не кожного дня, і це буде чимось особливим. Янн Зоммер — також великий воротар.

Мені не було легко свого часу адаптуватись до життя в Парижі після переїзду, але сьогодні я всім задоволений.

Сейв проти удару Едегора? Це було справді красиво. Природа наділила мене даром, а потім я працював кожного дня, щоб його розкрити.

Командний дух у роздягальні точно змінився, і ми стали набагато більш організованим колективом. Усі ми чимось жертвуємо заради загального успіху — від нападників і до останнього захисника.

Відхід Мбаппе? Я бажаю удачі Кіліану, але станом на сьогодні ПСЖ — це ПСЖ. Ми вже вийшли до фіналу єврокубка", — заявив італійський виконавець.

У фінальній грі французький Парі Сен-Жермен гратиме проти міланського Інтера 31 травня в Мюнхені.