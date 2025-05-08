Хакімі — найкращий гравець матчу ПСЖ — Арсенал

Гол фулбека допоміг паризькому клубу дістатися фіналу Ліги чемпіонів.

Правого захисника ПСЖ Ашрафа Хакімі визнали найкращим гравцем другого поєдинку з Арсеналом у півфіналі плей-оф Ліги чемпіонів-2024/25.

ПСЖ — Арсенал 2:1 Відео голів та огляд матчу 07.05.2025

Паризький клуб вибив лондонський з єврокубка за сумою двох протистоянь (3:1). Хакімі ж відзначився голом на 72-й хвилині матчу на Парк де Пренс у Франції.

Напередодні 26-річний марокканець заявив, що нинішній керманич ПСЖ Луїс Енріке "виводить його на рівень, про який він не міг і мріяти". На рахунку Ашрафа сім голів і 14 асистів у 45-ти матчах усіх турнірів поточної кампанії.

Нагадаємо, для парижан майбутній фінал ЛЧ (31.05) буде другим в історії. Колектив Луїса Енріке протистоятиме Інтеру.