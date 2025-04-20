Бастоні перед матчами з Барселоною: Я не знаю, як стримати Ямала, але ми повинні захищатися як команда

20 квітня 2025

Бастоні перед матчами з Барселоною: Я не знаю, як стримати Ямала, але ми повинні захищатися як команда

Захисник Інтеру зізнається, що матчі проти Барселони — справжнє випробування, адже каталонці мають непохитну ігрову ідентичність.

Напередодні двобоїв 30 квітня та 6 травня, коли Інтер зустрінеться з Барселоною у півфіналі Ліги чемпіонів, захисник міланців Алессандро Бастоні поділився своїми думками щодо майбутнього протистояння та особистої дуелі з юним талантом каталонців — Ламіном Ямалем.

"Я не знаю. Востаннє, коли ми зустрічалися зі збірною Іспанії на Євро, ми виступили не так добре. У Барселони дуже чітка ідентичність, ми маємо захищатися проти них як команда", — прокоментував італієць.

Раніше президент міланського Інтеру Беппе Маротта висловився щодо майбутнього протистояння з каталонською Барселоною в рамках півфіналу Ліги чемпіонів.

Джерело: Marca

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