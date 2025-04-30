Стрічка новин

23:11

Лаутаро Мартінес не вийшов на другий тайм проти Барселони

22:55

Тюрам — автор найшвидшого гола в історії півфіналів Ліги чемпіонів

22:49

Кунде замінили через травму у першому півфіналі Ліги чемпіонів проти Інтера

21:59

Піке: Сподіваюся, ця Барселона виграє більше трофеїв, ніж наша

21:19

Меріно: Арсенал впевнений, що виграє матч-відповідь проти ПСЖ

20:55

Біссек, Мхітарян та Тюрам гратимуть із перших хвилин проти Барселони

16:59

Нванері став наймолодшим англійцем, який зіграв у півфіналі Ліги чемпіонів

14:29

ПСЖ перервав 17-матчеву домашню серію Арсеналу без поразок в єврокубках

09:15

Рая: Доннарумма — чудовий воротар, знімаю перед ним капелюха

08:55

Саліба: Сподіваємось виграти на полі ПСЖ