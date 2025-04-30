Лаутаро Мартінес не вийшов на другий тайм проти Барселони

У рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 зійшлися гранди європейського футболу — Барселона та Інтер.
Після перерви головний тренер "нерадзуррі" Сімоне Індзагі провів заміну: замість ключового нападника міланської команди Лаутаро Мартінеса вийшов Мехді Таремі.
Скоріш за все, причиною заміни аргентинського форварда стала м'язова травма, яку він отримав наприкінці першого тайму.
Слідкуйте за ключовими моментами матчу Барселона — Інтер в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.