Мхітарян: Півфінал з Барселоною стане серйозним випробуванням, але ми готові

Вірменин висловився про матч з Барсою в ЛЧ.

Півзахисник міланського Інтера Генріх Мхітарян поділився очікуваннями від протистояння з Барселоною у півфіналі Ліги чемпіонів, який стартує у середу, 30 квітня.

"Буде непросто, тому що у них дуже молодий і талановитий склад, в якому є і кілька вельми досвідчених гравців", – зазначив Мхітарян. – "Півфінали та фінали – це завжди щось особливе. Ми прагнемо показати свій максимум у двох матчах і вийти до фіналу".

Футболіст підкреслив, що Інтер підходить до поєдинків з максимальною серйозністю, незалежно від турніру.

"Кожна гра для нас має значення – чи то Ліга чемпіонів, Серія А чи Кубок Італії. До зустрічі з Барселоною готуємося з таким же підходом, як і до матчів із Баварією чи Фейєноордом", – додав він.

Зустріч відбудеться 30 квітня, початок о 22:00. Онлайн-трансляція пройде на Football.ua.