Матч Барселона — Інтер у Лізі чемпіонів можуть скасувати через масовий блекаут

Іспанія переживає масштабне відключення електроенергії, що ставить під загрозу проведення першого півфіналу Ліги чемпіонів.

Масове відключення електроенергії, яке охопило Іспанію та Португалію 28 квітня, може завадити проведенню матчу Барселона — Інтер у півфіналі Ліги чемпіонів. Блекаут паралізував роботу транспорту, торгівлі та спричинив перебої у великих містах, включаючи Барселону та Мадрид.

Президент Іспанії Педро Санчес підтвердив, що "сильні коливання в європейській електромережі" стали причиною масштабних перебоїв, і закликав громадян слідкувати за офіційною інформацією, не вдаючись до спекуляцій.

Через ситуацію вже скасовано матчі тенісного турніру Mutua Madrid Open та перенесено поєдинок Альмерія — Расінг Ферроль у другому дивізіоні. Затримки можуть торкнутися й перельоту Інтера, який мав прибути до Барселони у вівторок, що ставить під сумнів проведення матчу, запланованого на середу, 30 квітня, на стадіоні Олімпійський у Барселоні.

За інформацією іспанських ЗМІ, Інтер уважно стежить за ситуацією в аеропортах Іспанії та поки не змінює планів щодо подорожі, однак доля зустрічі залишається невизначеною.

Президент Барселони Жоан Лапорта вже був змушений скасувати свій візит на матч юнацької команди в Юнацькій лізі УЄФА через перебої з енергопостачанням, що додатково викликає занепокоєння в УЄФА напередодні важливого півфіналу.