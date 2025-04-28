Павар не допоможе Інтеру в першому півфіналі Ліги чемпіонів проти Барселони

У той же час, Маркус Тюрам незабаром повернеться до тренувань у таборі "нерадзуррі".

Інтер отримав дві важливі новини щодо кадрової ситуації всередині команди напередодні першого матчу півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти каталонської Барселони, який відбудеться 30 квітня.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, захисник Бенжамен Павар пропустить гру через розтягнення зв'язок лівої щиколотки, отримане у матчі проти Роми. На його позиції, ймовірно, зіграє Янн Біссек.

Втім, є і приємна новина для "нерадзуррі" — нападник Маркус Тюрам близький до повернення. Француз, який пропустив останні три матчі через травму привідних м'язів, може повернутися до тренувань із командою вже у вівторок, 29 квітня.

За інформацією джерела, в понеділок Тюрам займався індивідуально та продемонстрував хорошу фізичну готовність. У цьому сезоні на рахунку французького форварда 17 голів у 44 матчах.