Ямал: Оборона — найгрізніша зброя Інтера

Форвард Барселони прокоментував підготовку до першої гри проти Інтера.

Каталонська Барселона в домашньому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА зіграє проти міланського Інтера.

Напередодні гри нападник "блаугранас" Ламін Ямал прокоментував підготовку власної команди.

"Із великим ентузіазмом підходимо до цієї гри та з нетерпінням чекаємо, щоб показати всім кулес, хто ми є насправді, та дійти до мого першого фіналу Ліги чемпіонів у кар’єрі.

Окрім таких гравців, як Педрі чи Рафінья, мене також у цьому сезоні здивували Іньїго та Френкі де Йонг своїми виступами. Вони великі професіонали і знаходяться на неймовірному рівні.

Ми знаємо, що в захисті Інтер дуже сильний, і що оборона — їхня найгрізніша зброя. Вони також дуже швидкі в контратаках і мають гарно поставлену командну гру. Ми ж повинні грати так, як і завжди, щоб пройти до наступного раунду.

Мені дуже подобаються Барелла і Лаутаро. У них є якась хімія, вони дуже хороші в контратаках і дуже хороші в захисті.

Я думаю, що в моєму віці мало хто з гравців зіграв стільки ігор, скільки я зіграв у Барсі, і це те, чим я найбільше пишаюся. Я ціную те, що тримаю себе в тонусі, щоб завжди бути мотивованим та підтримувати рівень, на якому я перебуваю в 17 років, тому що не кожен може це зробити.

У мене ніколи не було страху, як такого, але у мене є мотивація перед грою. Я залишив цей страх у парку в Матаро дуже давно. Я б не назвав це тиском.

Зрештою, я виходжу на поле, щоб отримати задоволення, і сприймаю це як щось хороше та відчуваю, що повинен насолоджуватися моментом.

У футболі немає віку. Це спорт, який залежить від якості та морального стану кожного гравця. Ми граємо на дуже високому рівні з дуже молодою командою. Вік — це лише цифри в паспорті.

Це правда, що останній наш матч був одним із тих днів, коли ми найбільше постраждали фізично. Урешті-решт, між напругою гри та розумінням того, за що ми граємо, наші ноги не витримали.

Коли ти граєш проти Реала, серце важливіше за ноги, і це те, що ми мали в цьому сезоні, і, можливо, це те, чого нам не вистачало в інших матчах.

Проблеми з енергопостачанням? Правда в тому, що я реально не знав, що робити в такому випадку. Я приїхав сюди, у Ciutat Esportiva, зустрівся з кількома товаришами по команді, і на цьому все. Відключення світла змусило нас всіх дуже нервувати.

Порівняння з Мессі? Я ні з ким себе не порівнюю, тим паче з Мессі, залишаю це вам. Це не має сенсу. Я намагаюсь насолоджуватися життям і йти своїм шляхом. Я з ним навіть не розмовляв про це.

Я сподіваюсь, що це буде епоха Барси, а не Ламіна Ямала. Те, що Мессі не забивав Інтеру свого часу… Я впевнений, що він сумував за цією командою, як і за всіма тими, кому він забивав. Сподіваюсь, я зможу їм забити", — заявив іспанський виконавець.

Матч Барселона — Інтер відбудеться 30 квітня, о 22:00.