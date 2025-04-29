Флік: Щесни зіграє в Лізі чемпіонів

Німецький тренер підтвердив, що саме польський ветеран вийде у старті проти Інтера, тоді як Тер Штеген залишиться у запасі після тривалої травми.

Головний тренер Барселони Ханс-Дітер Флік оголосив, що Войцех Щесни буде основним воротарем команди у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів проти міланського Інтера. Його слова наводить відомий інсайдер Фабріціо Романо.

"Щесни зіграє в Лізі чемпіонів, це вже вирішено. Тер Штеген? На ротацію складу подивимося в Ла Лізі", — заявив Флік.

60-річний німецький наставник зупинився на досвідченому полякові, який приєднався до Барселони після тривалої паузи в кар’єрі. Нагадаємо, що Марк-Андре тер Штеген пропустив більшу частину сезону через серйозну травму — розрив сухожилля правого коліна, яку він отримав у вересні минулого року.

Матч Барселона — Інтер відбудеться 30 квітня, о 22:00.