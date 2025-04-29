Едегор: ПСЖ грає на неймовірному рівні і це топова команда

Хавбек "канонірів" поділився своїми думками перед грою з ПСЖ.

Півзахисник Арсеналу Мартін Едегор прокоментував майбутній півфінальний матч Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

"Останні кілька днів перед цією грою на тренуваннях можна було по-справжньому відчути хвилювання і впевненість. Ми всі з нетерпінням чекаємо на це протистояння, і, особливо після наших двох ігор з Реалом, і ми беремо з собою дійсно хороше почуття і велику впевненість.

Також досвід, який ми здобули тут, на Емірейтс минулого разу у чвертьфіналі – атмосфера була неймовірною, і ми хочемо знову випробувати це почуття.

Ми хочемо показати, що можемо зробити це знову, і бути ще кращими цього разу, тому ми не можемо дочекатися, щоб вийти на поле. Я впевнений, що атмосфера знову буде неймовірною, тому тепер все залежить від нас.

Ми грали з ПСЖ раніше цього сезону, але я пропустив цю гру через травму. Я був на стадіоні, щоб подивитися, і я пам'ятаю, що це була справді контрольована гра з нашого боку. Було таке почуття, що вони не могли загрожувати нам так сильно під час гри – ми домінували у всьому і загалом були дуже надійними у всіх відношеннях.

Однак це було на початку сезону, і це буде інше випробування, з яким ми зіткнемося зараз. Їм тоді не вистачало деяких гравців і вони також працюють дуже добре як команда, і вони показують свою якість у цьому турнірі протягом тривалого періоду. Вони грають на неймовірному рівні, тому, звичайно, ми знаємо, що вони топова команда і вона набагато сильніша зараз. Але кажучи це, я відчуваю, що ми також сильніші, так що це буде чудова гра, я впевнений.

Це буде інший тип гри, ніж минулого разу, і тепер ми перебуваємо в стадії плей-оф, що теж змінює динаміку. Ми безумовно можемо використати цю перемогу над ними у жовтні у своїх інтересах. Завжди можна озирнутися на попередні зустрічі, щоб побачити їхні зв'язки та те, як вони грають. Їхній стиль і все інше будуть схожі, і це ті ж два тренери, що й минулого разу. Але зараз все по-іншому. Це півфінал, із двох матчів, коли все на кону. Ми маємо бути готові.

Ми вже показали цього сезону, що можемо добре виступити у великих матчах. Це результат того, як ми працювали протягом останніх кількох років, і того, як ми готуємось до цих великих моментів. Ми довгий час працювали разом як група, і всі справді впевнені один в одному. Ми довіряємо одне одному. Ми знаємо, що робити на полі, і коли справа доходить до таких ігор, ми знаємо, що це означає і наскільки це важливо.

Це ігри, про які ви мрієте все своє життя. Це чудове почуття. Це просто особливий випадок, і всі справді готові до цього. Такі вечори дають багато енергії, особливо, коли ми граємо тут, вдома. Насамперед, ми дійсно хочемо щось виграти. Навколо багато мотивації, і ми сповнені рішучості показати, на що ми здатні", — наводить слова Едегора прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Арсенал — ПСЖ відбудеться сьогодні, 29 квітня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.