Артета: Звичайно ми хочемо виграти Лігу чемпіонів

Наставник "канонірів" поділився своїми думками перед грою з паризьким грандом.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував майбутній матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

"Це, можливо, одна з найбільших ігор, яку побачить Емірейтс відколи він був побудований. Ми сповнені енергії, ентузіазму та не можемо дочекатися гри.

Звичайно ми хочемо виграти Лігу чемпіонів, особливо з урахуванням обставин, які у нас були цього сезону, як ми подолали безліч проблем і труднощів, і той факт, що команда тут як одна з чотирьох найкращих команд Європи. Це говорить про мислення, дух і про те, як сильно ми цього хочемо. Ми творимо історію і це чудовий результат прямо зараз, але ми хочемо набагато більшого.

Всі ми багато чого вчимося з кожної гри. Ми розуміємо, наскільки ПСЖ сильний як команда, які у них гравці, але в нас те саме. Отже, коли ви добираєтеся до цієї стадії турніру, різниця між двома командами невелика. Тут буде важливим настрій, ставлення до справи і те, як ми збираємося грати.

Ліга чемпіонів – це неймовірна можливість. Ми тут, щоб зробити людей щасливими, щоб творити історію, і ми дуже близькі до цього. Тепер нам потрібно скористатися можливістю та зробити так, щоб перемогти.

Я сподівався і мріяв, і доклав усіх своїх зусиль, старань та підтримки інших людей навколо клубу, щоб досягти таких результатів. Але важкі дні були потрібні. Це подорож, щоб знайти сенс і досягти того, чого ви хочете. Ви повинні вчитися і пройти через певні періоди, щоб насолодитися успіхом. Ось де ми зараз знаходимося, і тепер ми маємо зробити наступний крок.

На жаль, ми втратили Парті наприкінці гри з Реалом. Вайт та Меріно змогли потренуватися, і ми подивимося, чи зможуть вони вийти на поле. Калафіорі ще не готовий.

Потрібно підготуватися якнайкраще. Переконатись, що наша енергія збалансована. Переконатись, що гравці розуміють, що їм потрібно робити. Настав час проявити себе та насолодитися тим, що ви футболіст, і грати на одному з найкращих етапів, на яких ви можете бути у світовому футболі.

Арсенал – фаворит турніру? Якщо подивитися на історію, то ні, бо ми ніколи не вигравали цей турнір. Тож треба зробити ще багато чого. Сподіваюся, якщо хтось вірить, що ми можемо зробити це.

Один із найкращих спогадів, які у мене є як у колишнього гравця — це мій дебют за ПСЖ. Вічно вдячний за можливість та досвід, які я мав. Це було неймовірно. Мені щойно показали фото з деякими колишніми гравцями і один з них був Роналдіньйо. Це фото, яке я не можу викинути з голови. Знову ж таки, дуже вдячний за той період кар'єри", — наводить слова Артети прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Арсенал — ПСЖ відбудеться сьогодні, 29 квітня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.