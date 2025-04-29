Вітінья перед матчем з Арсеналом: Я не думаю, що є фаворит

Хавбек парижан поділився своїми думками перед грою з Арсеналом.

Півзахисник ПСЖ Вітінья Феррейра прокоментував майбутній матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Арсеналу.

"Ми молода команда, але, незважаючи на це, маємо великий досвід. У нас був складний основний етап Ліги чемпіонів проти великих команд. Наприклад, того ж таки Арсеналу у другому турі. І цей досвід стане нам у нагоді зараз. Минулого року ми також грали у півфіналі, і ми маємо цей досвід. Ми зробимо все, щоб виступити краще, ніж торік.

Матч основного етапу був давно і це безперечно буде інша гра. Ми зробимо все, щоб досягти іншого результату. Ми вірні своїй філософії, ми не змінимо свій стиль гри. З метою перемогти, очевидно.

Я чекаю на дуже важкий матч для обох команд. Я знаю, що все залежатиме від дрібних деталей. Ми не повинні припускатися помилок. Арсенал — чудова команда з сильним колективом, і це, безсумнівно, їхня найсильніша сторона. Вони всі грають разом, і вони трохи схожі на нас. Це буде чудовий матч.

Це мрія кожного футболіста зіграти такий матч. Ми дуже зосереджені та дуже раді, що зможемо зіграти ці два матчі. Ми зосереджені лише на майбутній грі. Поразка від Ніцци позаду і наш курс встановлений на перший матч півфіналу. Ми зробимо все можливе щоб виграти.

Я не думаю, що є фаворит – ми спочатку граємо на виїзді, тож, очевидно, у них буде певна перевага, яка буде у нас після повернення. І я дякую всім уболівальникам, які будуть у Лондоні і ми відчуваємо їхню підтримку на полі, у кожному з наших матчів. Це справді додаткова сила для нас.

Дембеле лідер, тому що він викладається на 100% щоразу. Він дуже зосереджений як на полі, так і в роздягальні. Це поєднує всіх і надає нам впевненості. Він справді лідер, особливо в цьому сенсі", — наводить слова Вітіньї прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Арсенал — ПСЖ відбудеться сьогодні, 29 квітня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.