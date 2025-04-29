Енріке: Арсенал — одна з найкращих команд у Європі

Наставник парижан поділився своїми думками перед грою з "канонірами".

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував майбутній матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Арсеналу.

""Поїздка до Англії пройшла добре, гравці зосереджені. Ми готові до цього півфіналу Ліги чемпіонів. Жодних сюрпризів не буде, в тому сенсі, що ми знаємо, що Арсенал — чудова команда, яка грає у красивий футбол. Нам доведеться бути надзвичайно ефективними, щоб виграти цей матч, і грати потрібно впевнено.

Це півфінал Ліги чемпіонів. На поле вийдуть дві команди, які грають у гарний футбол, та яким подобається володіти м'ячем. Ключем стане керування різними моментами, емоціями, найскладнішими ситуаціями. Це матиме найбільше значення.

Арсенал — одна з найкращих команд у Європі, з тренером, який уже кілька років чудово справляється зі своєю роботою. Буде складно, тому що ми маємо зустрітися з сильним суперником, на полі буде багато напруги. Ми знаємо, що грати тут, на цьому стадіоні проти цієї команди завжди складно. Це буде чудовий матч, це точно.

Я думаю, що ми кращі, ніж у жовтні, коли ми програли їм на основному етапі. І я думаю, що ми показали це на полі. Наш шлях на основному етапі був інтенсивним, ми зіткнулися із суперниками високого рівня. Цей шлях допоміг нам, і сьогодні ми кращі, і ми почуваємося сильнішими, ми більш повні, впевненіші в собі. Ми у півфіналі, і ми сподіваємось увійти в історію.

Ми дві команди, які загалом дуже схожі. Від обох команд йде колективна сила. Обидві команди грали з великою інтенсивністю весь сезон і важко визначити фаворита", — наводить слова Енріке прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Арсенал — ПСЖ відбудеться сьогодні, 29 квітня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.