Арсенал — ПСЖ. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 29.04.2025

У рамках першого півфінального матчу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25 лондонський Арсенал прийме на Емірейтс французький Парі Сен-Жермен. Обидві команди мріють вперше у своїй історії підняти над головою трофей найпрестижнішого клубного турніру Європи.

ВІВТОРОК, 29 КВІТНЯ, 22:00. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЛАВКО ВІНЧИЧ (СЛОВЕНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Арсенал під керівництвом Мікеля Артети на крилах неймовірної форми у цьому розіграші Ліги чемпіонів готовий брати штурмом головну арену Європи. "Каноніри" не просто вийшли до півфіналу — вони розгромили чинного володаря трофею в особі мадридського Реала, змусивши увесь світ аплодувати стоячи та сміятися з усіх тих розмов про Ремонтаду... Вісім матчів без поразок у Лізі чемпіонів, блискучий баланс атаки та захисту, і віра, що цього разу фінал — це реальна мета, а не якась там недосяжна мрія для клубу з Північного Лондона.

Перевагою для господарів стане й потужна підтримка трибун Емірейтс Стедіум, де в жовтні минулого року вони вже переграли парижан у груповому етапі з рахунком 2:0. Важливо відзначити й стабільність Арсеналу на єврокубковій арені: команда Артети провела 53% ігрового часу в цьогорічній ЛЧ, ведучи в рахунку, що є найвищим показником серед усіх учасників турніру. І, можливо, форма "канонірів" у внутрішній першості залишає бажати кращого, але тут вже слід говорити про відсутність мотивації — схоже, у таборі лондонського клубу вже давно змирилися з чемпіонством Ліверпуля, яке нарешті сталося цими вихідними, тому основним акцентом для Арсеналу була і залишається Ліги чемпіонів. Незважаючи на певні кадрові втрати у лінії атаки та оборони, поки що "каноніри" успішно справляються й з цим. Так, Якуб Ківьор успішно замінив Габріела, Мікель Меріно знайшов в собі бомбардирський талант, а повернення лідера Букайо Сака стало важливою складовою для підписання атаки лондонців.

На іншому боці поля — Парі Сен-Жемерн, який мріє нарешті написати свою переможну історію у найпрестижнішому єврокубковому турнірі. Команда Луїса Енріке останнім часом зіштовхнулася з проблемами в Лізі 1 через нічию з Нантом і першу поразку в сезоні чемпіонату від Ніцци, але кого це по-справжньому хвилює, якщо чемпіонство країни вже давно гарантовано парижанам? Питання риторичне, адже й так зрозуміло та очевидно - увесь фокус команди Луїса Енріке повністю на Лізі чемпіонів, і перемога над Ліверпулем на Енфілді в 1/8 фіналу довела, що ПСЖ готовий боротися на англійській землі на рівних та навіть переважати суперника.

А що можна сказати безпосередньо про філософію та стиль гри паризького гранда? Неозброєним оком можна знайти схожі риси між сьогоднішніми суперниками через любов до великого акценту на атаки та домінування на футбольному полі, проте французький гранд все ж менший акцент робить на організованій обороні. Статистика свідчить: ПСЖ є лідером турніру за кількістю успішних обводок і швидкісних атак. Їхня філософія — високий пресинг і миттєві контратаки, в чому головною зброєю, звісно, є швидкісний та технічний Усман Дембеле. Якщо у Артети кожен гравець має діяти згідно плану, як по книжці, то Енріке дозволяє своїм підопічним більше брати гру на себе та демонструвати власні індивідуальні навички. Чи спрацює це на Емірейтс? Чекати відповіді залишилося недовго!

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу в основний час пропонується коефіцієнт 2,18, тоді як потенційний успіх ПСЖ оцінюється показником 3,45. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,40. У той же час, щодо проходу до півфіналу незначними фаворитами є парижани — 1,81, тоді як шанси "канонірів" оцінені в 2,00.