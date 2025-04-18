Мюллер — про виліт з Ліги чемпіонів: Шкода, бо фінал буде в Мюнхені, але Ліга чемпіонів — це не загадування бажань

Німці розчаровані.

Ветеран мюнхенської Баварії Томас Мюллер прокоментував виліт своєї команди з Ліги чемпіонів від міланського Інтера (1:2, 2:2). Його слова наводить Bayern & Germany.

"Ми розчаровані. Я віддав усе, ми віддали все. Ми грали проти найкращої команди Італії, яка пропустила лише два голи в Лізі чемпіонів, перш ніж зіткнулася з нами.

Ми можемо проаналізувати все, а також той факт, що ми пропустили два голи зі стандартів. Я бачив гравців, які боролися на полі і показали багато енергії. Я думаю, що другий гол «Інтера» в першому матчі був вирішальним.

Вболівальники побачили, що ми віддали все. Їм шкода, тому що фінал буде в Мюнхені, але Ліга чемпіонів — це не загадування бажань", — сказав Мюллер.