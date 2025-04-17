Сака: Я вчуся на кожному моменті — навіть на нереалізованому пенальті

Попри промах із пенальті, Букайо Сака допоміг Арсеналу здолати Реал і вийти до півфіналу Ліги чемпіонів.

Півзахисник лондонського Арсеналу Букайо Сака прокоментував свій нереалізований пенальті в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала, який відбувся в Мадриді. На початку гри англієць не зміг переграти Тібо Куртуа, однак згодом усе ж відзначився голом у другому таймі.

"Таке буває. Я спробував дещо нове – не вийшло. Але я залишався впевненим, що заб’ю, і мені вдалося зробити це пізніше.

Я вчуся з кожного моменту, і цей не виняток. Сьогодні ж я хочу просто насолодитися перемогою команди. Можливо, завтра або наступного тижня подумаю про це більш ґрунтовно", – сказав Сака.

Нагадаємо, Арсенал впевнено пройшов Реал за сумою двох матчів (загальний рахунок – 5:1) та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів.