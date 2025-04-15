Компані: Найкраща команда Італії проти найкращої у Німеччині. Краще й не може бути

Наставник німецької команди поділився своїми думками перед грою з "нерадзуррі".

Головний тренер Баварії Венсан Компані прокоментував майбутній матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Інтера.

"Ми завжди розвивали енергію, щоб створювати моменти та грати добре. Що стосується окремих гравців, ми завжди обговорюємо це всередині команди і віч-на-віч. Я вірю в команду та наших хлопців.

Іноді це особливі вечори. Це вечори, які можуть вирішити один момент. Сподіваюся, у нас знову будуть шанси, як у першому матчі, можливо, їх буде не так багато. Ми маємо бути там у такі моменти, добре захищатися та забивати голи. Віра є – нам просто потрібно виграти один матч. Ми завжди граємо, щоб перемогти. Сподіваюся, ми зможемо пережити особливий вечір, у тому числі і для наших вболівальників.

Цей матч чекають із нетерпінням. Найкраща команда Італії проти найкращої команди Німеччини на даний момент. Стадіон також один із найкращих. Краще й не може бути. Якість та талант теж на місці.

Найголовніше, щоб ми показали свою найкращу гру. Все гратиме роль: якість суперника, наші якості. Йдеться не лише про перші хвилини. Це може тривати 90 або 120 хвилин. Це дві команди із великим досвідом виступів у Європі. Кожен гравець знає, про що йдеться.

Тактика Інтера? Вам потрібно запитати тренера Інтера. Найголовніше, щоб ми знали, як реагувати. Ми повинні бути готовими до того, що вони будуть пресингувати, але також і до того, що вони гратимуть від оборони. Ми маємо приймати правильні рішення у важливі моменти.

Ви питаєте, що станеться, якщо ми програємо. Але ми налаштовані на те, що виграємо. Саме так ми йдемо на матч. Ми живемо заради шансів", — наводить слова Компані прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Інтер — Баварія пройде завтра, 16 квітня, о 22:00 за Києвом. У першій грі "нерадзуррі" були сильнішими з рахунком 2:1.