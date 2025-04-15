Кейн: Ми віримо, що зможемо відігратися проти Інтера

Форвард німецької команди поділився своїми думками перед грою з Інтером.

Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн прокоментував майбутній матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти міланського Інтера.

"Я з тих гравців, хто дратується найбільше, якщо у нас немає шансів. Наразі вся увага зосереджена на наступному матчі. Я очікую, що ми матимемо достатньо мотивації. Ми віримо, що зможемо відігратися. Ми мали достатньо моментів, щоб покращити рахунок у першому матчі. Ми повинні постаратися зіграти у свою гру та зіграти навіть краще, ніж у першому матчі, особливо з погляду реалізації моментів.

Я більше турбувався б, якби ми не створювали так багато моментів. Воротарі також провели дуже гарну гру в останніх кількох матчах. Ми хочемо бути більш холоднокровними і використовувати можливості, які ми маємо.

Я регулярно відпрацьовую пенальті на тренуваннях, як і сьогодні. Ми показали гарну гру в Мюнхені та переконані, що завтра зможемо переламати ситуацію. Я грав у багатьох чвертьфіналах різних турнірів і завжди намагався бути прикладом та зразком для інших. У команди є великий досвід, і ми хочемо показати, на що ми здатні. Нам потрібен правильний настрій.

Інтер – це дуже хороша команда, як у нападі, так і в обороні. Вони створили нам проблеми, особливо у контратаках. Ви граєте проти найкращих команд Європи у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Ми чекаємо на ще одну складну гру.

Ачербі досвідчений захисник, він знає, що робити. Я радий компліменту від нього. Завтра я зроблю все, щоби допомогти своїй команді. Інтер – великий клуб і не так багато команд перемагають у Мюнхені. Якщо ми переможемо завтра, я впевнений, ми теж святкуватимемо щосили.

Стимул стати найкращим бомбардиром турніру? Рафінья, Левандовські, Мбаппе — всі вони чудові нападники. Стати найкращим бомбардиром — це результат хорошої командної роботи. Я зосереджений на тому, щоб ми перемогли завтра", — наводить слова Кейна прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Інтер — Баварія пройде завтра, 16 квітня, о 22:00 за Києвом. У першій грі "нерадзуррі" були сильнішими з рахунком 2:1.