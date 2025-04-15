Індзагі: Інтеру доведеться спробувати повторити матч у Мюнхені

Наставник "нерадзуррі" поділився своїми думками перед грою з Баварією.

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі прокоментував майбутній матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії.

"Існує велика гордість за нинішній сезон, а не напруга. Ми знаємо, що це буде дуже важкий матч для нас і нам доведеться забути результат першої гри. Ми провели чудову гру в Мюнхені, добре керуючи своїми моментами. Ми знаємо силу суперника.

Це важкий сезон, але ігри кожні три-чотири дні також можуть допомогти нам. Ми всі вперше зіткнулися із новим форматом Ліги чемпіонів. Минулого року ми пройшли кваліфікацію 8 листопада, а зараз – 29 січня. Однак є велике задоволення, знаючи, що завтра буде тяжко. Баварія дуже сильна. Вона не лише грозна своїми крайніми нападниками, у них багато талановитих гравців. Нам доведеться спробувати повторити матч у Мюнхені. Нам доведеться постаратися якнайдовше утримувати м'яч у себе.

Я хотів би, щоб усі гравці були доступні, але порівняно з тим, що було місяць тому, ситуація покращилася. Я завжди хотів би вибирати гравців головою, а не ґрунтуватися на травмах, і це ті труднощі, з якими ми зіткнулися, тому що Ліга чемпіонів цього року була більш напруженою, ніж у попередні сезони. Все в повітрі аж до кінця.

У першій грі всі були чудові, ми проаналізували гру та побачили, що були моменти, в яких ми могли б діяти більш агресивно та підло при виконанні маневрів. Були моменти, в яких ми могли б зіграти краще. Завтра ми маємо думати не про результат, а про виступ. І ми не маємо дивитися на погані прецеденти. Ми зріла команда, яка знає, що їй потрібно робити, та знає цінність суперника. Я думаю, що за належної уваги ми можемо провести чудову гру.

Я думаю, що зараз не найкращий час для обговорення мого контракту. Я дуже щасливий в Інтері і це завжди буде найважливішим параметром при виборі майбутнього. Я не думаю, що зараз слушний час говорити про це. У мене все добре, і у нас чудові стосунки з клубом. Ми поговоримо про це наприкінці сезону", — наводить слова Індзагі прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Інтер — Баварія пройде завтра, 16 квітня, о 22:00 за Києвом. У першій грі "нерадзуррі" були сильнішими з рахунком 2:1.