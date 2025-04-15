Індзагі: Думфріс, Зеліньскі та Корреа не зіграють з Баварією

Тренер розповів про кадрові втрати.

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі виступив на передматчевій пресконференції напередодні матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Баварії. Італійський фахівець закликав забути рахунок першої гри та зосередитися на грі у відповідь.

"Думфріс, Зеліньскі та Корреа відсутні. Інші повинні бути готові до матчу.

Ми пишаємося тим, що ми зробили цього сезону. Завтра буде дуже важко, ми повинні забути результат першого матчу, але не нашу гру. Ми провели чудову зустріч, ми знаємо, наскільки сильна Баварія. Це чвертьфінал Ліги чемпіонів, ми виграли лише першу половину", — сказав Індзагі.

Матч Інтер — Баварія відбудеться 16 квітня, початок о 22:00.