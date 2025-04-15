Беллінгем: Слово, яке я чув найчастіше останніми днями — камбек

Хавбек "вершкових" поділився своїми думками перед грою з Арсеналом.

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем прокоментував майбутній матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Арсеналу.

"Вболівальники відіграють основну роль. Вони створюють неймовірну атмосферу. Енергія на стадіоні заразлива, і гравці віддають усі сили. Ми відчуваємо присутність вболівальників, і це робить гру ще більш значущою. Для нас це дуже багато важить. Ми не можемо просити їх зробити більше, ніж вони вже зробили. Вони 12 гравець, і вони завжди віддають усі сили. Тепер наше завдання зробити так, щоб вони пишалися нами.

Слово, яке я чув найчастіше останніми днями — камбек. Я, мабуть, чув його мільйон разів на цьому тижні. Я бачив багато відео від фанів, від преси... це дуже мотивує нас. Це вечір, спеціально створений для Реала. Це може бути щось, що люди запам'ятають.

Ми хочемо додати сторінку до історії цього клубу. Все залежить від нас, і я не думаю, що є щось, чого ми не можемо у Лізі чемпіонів. Завтра ми матимемо можливість продовжити формувати майбутнє. Це дуже важливо для нас.

Це нормально, коли емоції розжарюються на полі. Ви спілкуєтеся сильніше, ніж зазвичай. У нас зовсім інші стосунки – ми маємо бути дуже чесними один з одним. У матчі багато взаємодій, і ви надаєте цьому більшого значення, ніж ми. Ви не можете вийти на такий матч, коли не готові на 100 відсотків. Наша єдина мотивація – камбек. Ми схвильовані і з нетерпінням чекаємо на цей матч.

Коли програєш, дивишся гру багато разів і знаєш, що ми можемо зіграти набагато краще. Ось що ми хочемо показати завтра. Одна справа програти, а інша не винести уроків. Нам треба це зробити завтра. Так, це був один із найгірших результатів, які ми могли собі уявити. З якоїсь причини все пішло не так, і тепер усі сподіваються на камбек. Це дуже привабливий виклик. Це означає, що ми знаходимося у найкращому клубі у світі. Є тиск і ми повинні віддати всі сили, щоб отримати найкращий можливий результат. Це просто те, що ми маємо зробити: повернутися.

Що додає нам впевненості, то це наша якість, історія клубу, вболівальники, які віддадуть усі свої сили... На Бернабеу були чарівні вечори. Можливо, ми зіграли настільки погано, наскільки могли, у тій грі, але ми все ще маємо шанс. Ми віримо, що можемо досягти більшого. Іноді ви думаєте, що немає іншого виходу, але ми все ще маємо шанс. Ми маємо підвищити рівень нашої зосередженості та впевненості. Ми віримо у свої сили", — наводить слова Беллінгема прес-служба клубу.

Матч Реал Мадрид — Арсенал пройде завтра, 16 квітня, о 22:00 за київським часом. У першому матчі "каноніри" обіграли "вершкових" з рахунком 3:0.