Артета: Наш настрій — бути сміливими, домінувати та мати переконання, що ми можемо бути кращими за Реал Мадрид

Керманич Арсеналу висловився про матч-відповідь з Реалом в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал прийматиме на своєму полі лондонський Арсенал. Перша гра завершилася з рахунком 3:0 на користь "канонірів".

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета поділився очікуваннями від майбутнього протистояння на Сантьяго Бернабеу.

"Емоційний аспект завтрашнього матчу має велике значення. Я маю багато впевненості, виходячи з того, що команда показувала протягом усього сезону — як у сприятливих умовах, так і в складних. Завтра ми отримаємо задоволення від гри в будь-якому форматі. Наш настрій — бути сміливими, домінувати та мати переконання, що ми можемо бути кращими за них і перемогти в матчі.

Віра Реала в камбек? Це частина їхньої історії, і вони заслужили право говорити про такі сценарії. Але наш підхід інший — ми думаємо про те, що маємо найкращий шанс бути кращими за них. Я вважаю, що це захопливо. Ми ніколи не вигравали цю турнірну боротьбу, і зараз намагаємося зробити щось, де зможемо домінувати", — цитує слова Артети офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Реал Мадрид — Арсенал відбудеться у середу, 16 квітня, о 22:00 за київським часом.