Парті вирушив разом з Арсеналом на матч із Реалом

Водночас Жоржиньо пропустив останнє тренування "канонірів".

Півзахисник Арсеналу Томас Парті зможе допомогти своїй команді у найближчому матчі Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Водночас хавбек Жоржиньо пропустив останнє тренування команди Мікеля Артети і його стан буде оцінено в день матчу.

Нагадаємо, обидва футболісти отримали пошкодження у минулому матчі АПЛ проти Брентфорда (1:1).

У нинішньому сезоні Парті провів 45 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав три асисти. На рахунку Жоржіньо 26 матчів та один забитий м'яч.

Матч Реал Мадрид — Арсенал пройде завтра, 16 квітня, о 22:00 за київським часом. У першому матчі "каноніри" обіграли "вершкових" з рахунком 3:0.